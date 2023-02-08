Volkan Demirel'den Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Hastanede olsalar ben paylaşmaz mıyım!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan henüz haber alamadıklarını açıkladı.

Spor Arena'ya konuşan Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.

Muhabirimiz Süleyman Arat'a konuyla ilgili bilgiler veren Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan muhabirimiz Arat, Hatayspor yöneticileri Mustafa Özat ve Selçuk Akıllı ile 4 saattir boyunca 10 kez arka arkaya telefonla konuştuğunu, hiçbirinde Christian Atsu’nun kurtulduğunu teyit ettiremediğini ifade etti.

KULÜP DOKTORU KAHVECİ: ŞU AN TANER AĞABEY VE ATSU BULUNAMADI KABUL EDİYORUZ

Hatayspor Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci ise arkadaşımız Muhammet Duman'a yaptığı açıklamada, "Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldı" diye haber gelince özellikle gidip baktık ama yok. Şu an Taner ağabey ve Cristian Atsu'yu bulunamadı kabul ediyoruz maalesef." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğündeki Deprem Hatay’da da büyük yıkıma neden olurken Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuştu.

Demirel İnstagram hesabından bir canlı yayın yaparak “Burada herkes perişan. Hatay perişan. Herkes can çekişiyor. Buraya lütfen ambulans yardımı yapılsın. Hatay kentinde durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz” demişti.

Gözden Kaçmasın Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm Haberi Görüntüle

ELİNİZDE NE KADAR İMKAN VARSA HEPSİNİ GÖNDERMENİZİ İSTİYORUM

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Demirel Türk halkına seslenirken “Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam konuşmasının sonuna doğru gözyaşlarına boğuldu ve yayını sonlandırdı. Volkan Demirel Hürriyet’e yaptığı açıklamada da “Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz’ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım’ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor” diye konuştu.