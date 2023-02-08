Adana'da depremi yaşayan Fredrik Gulbrandsen: 14 kat indim, öleceğimi sandım

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Yaşadığı evin 15 katlı bir binanın 14. katında olduğunu söyleyen Gulbrandsen; "Gerçek üstü bir şey yaşadım. Ne kadar korktuğumu, yaşadığım dehşeti anlatmam mümkün değil. Uyuyordum ve sallanmanın şiddetiyle uyandım. Sarsıntı giderek daha da güçlendi. Yataktan kalkmak için hareketlendiğim anda ayakta duramadım ve yataktan düştüm. Ayağa kalkmak istedim ama mümkün olmadı. Deprem bittikten sonra hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettim. Hızlıca yanıma birkaç kıyafet alarak 14 katı aşağı indim. Aşağı inerken her adımımda 'Bina şimdi çökecek' diye düşündüm. Neyse ki yaşadığım binaya bir şey olmamıştı. Dışarı çıktığımda binalardan koşarak çıkan insanlar gördüm." dedi.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Depremin etkisini henüz atlatamadığını söyleyen Norveçli golcü; "Travmatize oldum. Hala depremin etkisindeyim. Öleceğimi sandım. Binanın sallantısını kafamdan silemiyorum. Sanki bir teknedeydim ve büyük bir fırtınaya yakalanmıştım. Bölgede çok fazla yıkım var. Aklım etkilenen insanlarla. Çok zor bir tecrübe. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor. Hayatın normale dönmesi çok zor olacak. Kurtulan, binaları yıkılmayan insanlar nasıl güvenip tekrardan o binalara girebilecek?" sözlerini kullandı.

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"ÇOK ŞÜKÜR NİŞANLIM YANIMDA DEĞİLDİ"

Deprem anında evde yalnız olduğunu söyleyen Gulbrandsen; "İyi ki nişanlım benimle değildi. Yaşadığım bu tecrübeyi yaşamasını hiç istemem. Kurtulduktan sonra ilk düşüncem, binlerce kilometre uzakta olan ailemin yanında olabilmekti." ifadelerini kullandı.