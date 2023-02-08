Sporda görülmemiş seferberlik

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4 büyükler başta olmak üzere yüzlerce spor kulübü, tesislerini yardım toplama alanlarına dönüştürürken, temin edilen ihtiyaç malzemeleri tırlara yüklenerek afet bölgelerine gönderiliyor.

BEŞiKTAŞ’TAN 20 BiN ADET KIŞLIK

Beşiktaş Kulübü, 20 bin adet kışlık Kartal Yuvası ürünlerini ve taraftarların temin ettiği malzemeleri tırlarla yola çıkardı.

FENERBAHÇE’DEN BiNLERCE KOLi

Fenerbahçe Kulübü’nün Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak sürdürdüğü kampanyada toplanan binlerce koli malzeme tırlarla afet bölgesine gönderiliyor. G.SARAY’DAN 11 TIR · Galatasaray’ın Nef Stadı’nda toplanan 11 tır dolusu ihtiyaç malzemesi Hatay ve Adıyaman’a doğru yola çıkarıldı.

TS CLUB’DAN DEV DESTEK

Trabzonspor’un TS Club depolarında bulunan tüm kışlık ürünler ile uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemeleri tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılıyor.

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TVF SALONLARI AÇTI

Voleybol Federasyonu, İstanbul Deniz Esinduy, Ankara TVF Başkent, İzmir’deki Atatürk ve Bursa Cengiz Göllü salonlarını yardım toplama merkezlerine dönüştürdü.

ANTALYA’DAN 10 TIR

Antalyaspor, depolardaki tüm kışlık ürünleri gönderecek. 07 Gençlik Taraftarlar Derneği de 10 tır yardım topladı.

EYÜPSPOR’DAN 10 MiLYON TL

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya 10 milyon lira, Türkiye Basketbol Federasyonu da 5 milyon lira bağışta bulundu.