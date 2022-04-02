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Kayserispor 0-4 Fenerbahçe (Maçın özeti)

#Süper Lig#Fenerbahçe#Kayserispor
Kayserispor 0-4 Fenerbahçe (Maçın özeti)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. hafta maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçından fotoğraflarKayserispor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
Kayserispor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar

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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 16. dakikasında Zajc ile öne geçen sarı-lacivertliler, 45. dakikada Rossi'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde ise sahneye İrfan Can Kahveci çıktı durumu 3-0 yaptı.

Son sözü ise oyuna sonradan giren Arda Güler söyledi ve 90+3. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen ve son 3 maçının Fenerbahçe, puanını 56'ya yükseltti. Üst üste 5. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

16’ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Novak’ın kafa ile vurduğu topu kaleci Lung çeldi. Ardından boşta kalan topta Serdar Aziz’in pasıyla arka direkte topla buluşan Zajc topu ağlara yolladı: 0-1.

23’üncü dakikada ceza sahası dışından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

24’üncü dakikada Kayserispor yarı sahasından çıkmayan çalışan Carole topu Crespo’ya kaptırdı. Crespo’nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın şutunu kaleci Lung çeldi. Devamında boşta kalan topa Rossi vurmak istedi. Rossi’den seken top Zajc’ın önünde kaldı. Zajc’ın kaleye vuruşu auta gitti.

30’uncu dakikada ceza sahası İrfan Can Kahveci’nin arapasında topla buluşan ve ceza sahası içine giren Rossi’nin şutunu kaleci Lung kurtardı.

37’nci dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan serbest vuruş kullanan Emrah Başsan’ın şutunu kaleci Altay Bayındır parmaklarının ucuyla kurtardı.

45’inci dakikada sağ kanatta İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutu ağlarla buluştu: 0-2.

54’üncü dakikada Osayi-Samuel’in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-3.

59’uncu dakikada sağ kanatta Emrah Başsan’ın ortasında topla buluşan Mustafa Pektemek’in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

74’üncü dakikada sol kanattan Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Serdar Dursun’un şutunu kaleci Lung kurtardı.

90+3’üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş’ın pasında topla buluşan Arda Güler topu ağlara yolladı: 0-4.

İLK 11'LER

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Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

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Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Kayserispor

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