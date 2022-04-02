Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe kadın futbol maçında ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar...

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Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Lig maçında iki takım arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe adına Kennya Codner, 90+10'da kaydettiği penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından oyun yeniden başlarken, sarı-lacivertli takımın Beyzanur ile kullanacağı taç atışı esnasında Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu, sarı-lacivertli oyuncuya saldırdı ve saha bir anda karıştı.

İki takımın yedek kulübelerinin de dahil olduğu olaylar kısa sürede büyürken, oyuncuların birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdıkları görüldü. Bu esnada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.

💥💥Kadın Futbol Süper Ligi maçında Amed SF oyuncuları, Fenerbahçe'nin öne geçmesinden sonra saldırıda bulundu. Tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı. Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti. (DHA) pic.twitter.com/NENlFPxTka — Spor Arena (@sporarena) April 2, 2022

Gerginlik güçlükle yatıştırılırken, sarı-lacivertli oyuncular polis eşliğinde soyunma odasına gitti.

Fenerbahçeli bazı futbolcuların ve teknik heyet görevlilerin atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralandıkları görüldü.