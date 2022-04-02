Kayserispor-Fenerbahçe maçında İrfan Kahveci şov! Müthiş gol sonrası dikkat çeken hareket...

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Kayserispor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı mücadelede İrfan Can Kahveci'nin attığı gol ve sonrasındaki sevinci dikkat çekti.

AÇILIŞI ASİSTLE YAPTI

Mücadelenin 16. dakikasında Miha Zajc'ın kaydettiği golde serbest vuruşu kullanan isim olan İrfan Can, 45. dakikada Rossi'nin golünde ise asisti yapan isim oldu.

54'TE FÜZEYİ YOLLADI

Karşılaşmanın 54. dakikasında ise İrfan Can Kahveci bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

EŞİNE HEDİYE ETMEK İSTEDİ AMA...

İrfan Can Kahveci golü attıktan sonra topu alıp karnına koyup hamile olan eşine golü hediye etmek istedi ancak top toplayıcı çocuk topu vermedi.

Milli oyuncu, 3 kez topu istemesine ve formanın altına koyacağını söylemesine rağmen top toplayıcı çocuk vermedi.

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KAMERALARA YAPTI

Topu alamayan İrfan Can Kahveci, kameraya koşarak ellerini karnına götürerek 'hamile' işareti yaparak golü eşine hediye etti.

İRFAN CAN'A ÖVGÜ

Sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan'ın uzak mesafeden attığı gol sebebiyle de sosyal medyadan çok sayıda övgü mesajlar paylaştı.

YERİNİ ARDA GÜLER'E BIRAKTI

27 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı ve karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlamış oldu.

MAÇTAN SONRA YAŞANANLARI ANLATTI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:

Pası aldığımda vurmadan önce gol olacağını hissettim. Bazen gollerden önce bu his geliyor. Eşim ne zamandır bu golü bekliyordu, küçük kardeşimiz sevinmem için topu vermedi. Bu golüm eşime ve doğacak çocuğuma armağan olsun

İNŞALLAH DEVAM EDERİZ

Galatasaray öncesi güzel bir oyunla, güzel bir galibiyet aldık. Takım olarak iyi çalışıyoruz, iyi gidiyoruz. Galatasaray maçında da inşallah devam ederiz

GOL SONRASI KAYSERİSPOR TARAFINDAN PROTESTO

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İrfan Can'ın golüyle 3-0 geriye düşen Kayserispor'da taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti. Ayrıca kısa süre de olsa sırtlarını sahaya dönerek tepki gösterdiler.