İstanbulspor-Galatasaray maçında futbolcular yeşile boyandı

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İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasında dakikalar ilerledikçe futbolcuların elleri, yüzleri, saçları ve formalarının yeşil renge boyandığı görüldü.

Özellikle düz beyaz renkte forma, şort ve tozluk giyen Galatasaraylı oyuncuları daha çok etkileyen görüntünün gıda boyasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

15 Haziran’da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan stadyumda yanan çimlere makyajlama çalışması sırasında gıda boyası sürüldüğü öğrenildi.

Çimlere gıda boyası sürülmesi uygulamasının bazı ülkelerde zaman zaman yapıldığı ancak hiç bu boyutta olmadığı belirtildi.