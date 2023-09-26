İstanbulspor'da Olcay Demir'den Galatasaraylı futbolculara: Saçma bir şey yaptılar

Haberin Devamı

Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, “Fatih hocamızın ayrılması şok oldu. Maça da takımı Fatih hoca hazırladı. Bugün bana aynı şeyleri takıma aktarmak kaldı. Maça 3 bölüm olarak hazırlanmıştık. İlk bölümde Galatasaray’a olması gerektiği gibi oynadık. Alan savunması yaptık. Orta bölümde topa sahip olmayı düşünüyorduk. Bunu çok yapamadık. Son bölümde de ön alan baskısı yapmak istiyorduk. Galatasaray maçında 3-4 pozisyona giriyorsunuz. Bunlardan 1 tanesini atmak gerekiyor. Daha fazla üretken olabilirdik. Galatasaray maçının ertelenmesi bizim ritmimizi bozan maçlardan biriydi. Daha sonra Samsun’a gittik, maç durdu. Nerdeyse 1 ay maç oynamadık. Ben bu maça emaneten çıktım. Yarın büyük ihtimalle ben de ayrılacağım. İstanbulspor iyi olacak” dedi.

Haberin Devamı

"SAHA İÇİNDE DE BİRAZ GERGİNLİK OLDU"

Olcay Demir, Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıda Icardi’ye pas vermesiyle ilgili, “Oyuncular biraz öyle algıladılar. Saha içinde de biraz gerginlik oldu. Biz maçı 0-0’a kilitlemiştik. Böyle bir şey yapmak doğru mu? Bence doğru değil. Messi yaptı. Dünyada, Avrupa'da örnekleri var. Yapılabilir ama maç 0-0 iken yapılmaz, bence saçma. Zaten boş kaleye de golü atamadı. Saygısızlık olarak addetmiyorum. Bu penaltı atışı kurallar içindeyse bunu yapmaya hakkı var. Maç 3-0, 5-0 olsaydı saygısızlık olurdu. Bence saçma bir şey yaptılar” değerlendirmesinde bulundu.

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı Torreira'dan Hulk benzetmesi ve sitemkar açıklama Haberi görüntüle





