İspanyollardan Arda Güler iddiası: Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım

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Fenerbahçe'de Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler, 4 ayda üst üste yaşadığı 3 sakatlık nedeniyle henüz formasına kavuşamazken İspanyol medyasından dikkat çeken bir haber daha geldi.

ART ARDA YAŞADIĞI SONRASI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden Arda Güler, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı. Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı. Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti. Forma giymek için hazırlanan milli yıldız bir kez daha sakatlanırken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Defensa Central'ın haberine göre; yaşadığı son sakatlığın ardından ağlayan Arda Güler: "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulundu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi.

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"HAYIR, HER ŞEY YOLUNDA"

Tedavisine devam edilen ve milli arayı fırsat bilerek İstanbul'a gelen Arda Güler, Madrid Havalimanı'ndayken El Chiringuito TV muhabiri Nacho de Andres'in sorularıyla karşılaştı.

'Sahaya ne zaman çıkacaksın?' yönündeki soruyu yanıtsız bırakan Arda Güler, "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna ise "İyi, iyi." yanıtını verdi. Arda, "Ancelotti'ye bir sorun var mı?" şeklindeki soruya ise "Hayır, her şey yolunda." cevabını verdi.

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EN SIKINTILI DÖNEMİ ATLATTI

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in en sıkıntılı sürecinin ise sezon başında olduğu öne sürüldü.

Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en sıkıntılı Real Madrid'in ABD'deki Los Angeles kampında yaşadı.

İLK ZAMANLAR FARK EDİLMEDİ

Arda Güler'in hiç İspanyolca bilmemesi ve yeni bir takıma, yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre uyum sağlamak zorunda kalmasının oyuncu üzerinde baskı oluşturduğu ancak antrenmanlardaki ihtişamlı oyunu nedeniyle fark edilmediği belirtildi.

Real Madridli oyuncuların da Arda Güler'in yaşadığı baskının farkında olduğu kaydedilirken milli futbolcunun zaman zaman "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım" fikrine kapıldığı belirtildi.

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KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Arda Güler'in arkadaşlıklar edindiği ve takım arkadaşları tarafından desteklendiği vurgulanırken yavaş yavaş ülkeye alıştığı ve İspanyolca öğrenmeye başladığı kaydedildi.

VALVERDE DE AYNI SÜREÇTEN GEÇTİ

Fede Valverde'nin de Kastilla'daki döneminde aynı sorunları yaşadığı ancak atlatıp takıma büyük katkı verdiği ifade edilirken Arda Güler'in de kulübe katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

REAL MADRİD'İN GÜVENİ TAM

Real Madrid cephesinde ise yaşanan tüm sakatlıklara ve şanssızlıklara rağmen Arda'ya olan güvenin sarsılmadığı ve oyuncuya güvenin tam olduğunun altı çizildi.