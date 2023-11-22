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Volkan Demirel kaleye geçti, değme kalecilere taş çıkardı

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Süper Lig
Volkan Demirel kaleye geçti, değme kalecilere taş çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 18:09

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarının sürdürürken Teknik Direktör Volkan Demirel futbolcuların isteği sonrası kaleye geçti.

Atakaş Hayatspor'un Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Volkan Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.

Milli Takım ve Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak görev yapan Volkan Demirel'in eski günlerini aratmayan performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Süper Lig

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