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Hollanda'da Ronald Koeman'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri: Cebelitarık için üzülmüş gibiydi

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#EURO2024#Ronald Koeman#Arda Kardeşler
Hollandada Ronald Koemandan Arda Kardeşlere sert eleştiri: Cebelitarık için üzülmüş gibiydi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 18:34

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Hollanda'da Teknik Direktör Ronald Koeman, maçın orta hakemi Arda Kardeşler ve dördüncü hakem Ümit Öztürk'ü hedef aldı. 

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 8. ve son maçında Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti ve 18 puanla grup ikincisi olarak Almanya biletini alırken karşılaşma hakemi Arda Kardeşler'e Hollanda cephesinden tepki geldi.

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman ve oyuncular, maçın orta hakemi Arda Kardeşler ve dördüncü hakem Ümit Öztürk'ü eleştirdi.

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Cebelitarık takımının sert oynadığını ve sık sık sakatlığa yol açacak fauller yaptığı kaydeden Koeman, Arda Kardeşler'i kayıtsız kalmakla suçladı. Koeman, "Cebelitarık milli takım oyuncuları sık sık can sıkıcı fauller yaptı ve onlara karşı hiçbir işlem yapılmadı" dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI STANDARTLARINDA DEĞİLDİ"

Hakem yönetiminin Avrupa Şampiyonası Elemeleri standartlarını karşılamadığını belirten Koeman, "Bu seviyede bir hakemin Avrupa Şampiyonası ön eleme maçındaki standartları karşılamasını beklersiniz ama durum böyle değildi. Cebelitarık için üzülmüş gibiydi. Dördüncü hakeme de durumu söyledik, o da buna güldü. Böyle bir şeyin futbolla alakası yok." ifadelerini kullandı.

 

 

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#EURO2024#Ronald Koeman#Arda Kardeşler

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