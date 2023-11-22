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İşte EURO 2024'e katılmaya hak kazanan takımlar!

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#EURO 2024#Almanya#Futbol
İşte EURO 2024e katılmaya hak kazanan takımlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 01:25

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde son hafta karşılaşmaları oynandı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde grup aşaması 10’uncu ve son hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Toplam 3 grupta oynanan 7 müsabakanın ardından adını EURO 2024 yazdıran takımlar belli oldu. Bugünkü sonuçların ardından D Grubu’nda lider Türkiye olurken, Hırvatistan ise 2’nci olarak adını EURO 2024 finallerine yazdırmayı başardı.

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşaması B, D ve I Grupları'nda oynanan toplam 7 maçla sona erdi. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından D Grubu’nda bulunan Hırvatistan, sahasında Ermenistan’ı 1-0 yenerek şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Elemelerde B, D ve I Grubu’nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:
Cebelitarık - Hollanda: 0-6
Yunanistan - Fransa: 2-2

D Grubu:
Galler - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Ermenistan: 1-0

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I Grubu:
Andorra - İsrail: 0-2
Kosova - Belarus: 0-1
Romanya - İsviçre: 1-0

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonasında yer alacak takımlar belli oldu. Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra elemelerde 10 grupta mücadele edip ilk 2 sırayı alan Türkiye, Belçika, Fransa, Portekiz, İspanya, İskoçya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Slovakya,  Arnavutluk, Danimarka, Hollanda, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Çekya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

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#EURO 2024#Almanya#Futbol

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