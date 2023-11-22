A Milli Takım'ın EURO 2024'teki torbası belli oldu! Almanya'da dev rakipler

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Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı; 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarından sonra 6. kez bu turnuvaya hak kazanırken bir ilke imza attı.

URO 2024 Elemeleri D Grubu son haftasında Galler'den istediğini alan A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirdi ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak hakkı elde etti.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Türkiye, tarihinde 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5’inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21’inci yabancı teknik direktörü olmuştu.

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A MİLLİ TAKIM'IN 7 BÜYÜK TURNUVASI

Ay-Yıldızlılar; 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

Katılma hakkı elde etmesine rağmen, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye, 1954 ve 2002 Dünya Kupalarında mücadele etti.

2002 DÜNYA KUPASI'NDA ÜÇÜNCÜLÜK

Türkiye, 48 yıl sonra katıldığı 2002 Dünya Kupası Finalleri'nde Şenol Güneş yönetiminde üçüncü oldu.

Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği finallere gitmek için elemelerde 4. grupta yer alan milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 10 maç oynadı. İsveç, Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan ile elemelerde karşılaşan A Milli Takım; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle İsveç'in ardından ikinci sırada yer aldı. Bu dereceyle play-off oynama hakkı elde eden Türkiye, Avusturya ile eşleşti. Rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden milliler, rövanş mücadelesini de 5-0 kazanarak, 48 yıl aradan sonra finallerde mücadele etme hakkı elde etti.

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AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

A Milli Futbol Takımı, 2008 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Yunanistan, Norveç, Bosna Hersek, Moldova, Macaristan ve Malta ile karşı karşıya geldi.

Grubu 12 maçta topladığı 24 puanla ikinci sırada bitirdi ve 31 puanla lider olan Yunanistan'ın ardından adını üçüncü tamamlayacağı EURO 2008'e yazdırdı.

HANGİ TORBADAN KATILACAK?

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın torbası belli oldu.

A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak kuraya ikinci torbadan katılmak hakkı elde etti.

1.Torba

Almanya

Portekiz

Fransa

İspanya

Belçika

İngiltere

2.Torba

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TÜRKİYE

Macaristan

Danimarka

Arnavutluk

Avusturya

Romanya

3.Torba

İskoçya

Slovenya

Slovakya

Çekya

Hollanda

Hırvatistan

4.Torba

Sırbistan

İsviçre

İtalya

Playoff'tan gelecek 3 takım

KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA HAMBURG'DA



EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00’de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.



Elbphilharmonie’de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.



14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak.



Açılış maçının Münih Stadyumunda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumunda gerçekleşecek.



TURNUVAYA SON ÜÇ BİLET MART 2024TE



Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonasında yer alacak takımlar belli oldu. Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra elemelerde 10 grupta mücadele edip ilk 2 sırayı alan Türkiye, Belçika, Fransa, Portekiz, İspanya, İskoçya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Slovakya, Arnavutluk, Danimarka, Hollanda, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Çekya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan şampiyonaya katılmaya hak kazandı.