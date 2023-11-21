Kenan Yıldız cephesinden transfer açıklaması: Türkiye'den bir teklif geldi | Arda Güler'den daha büyük futbolcu olacak | Tolunay Kafkas iyi ki görevden alındı

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Almanya karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki genç yetenek, A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydederken milli forma ile siftah yaptı.

5 İSİM ARASINA GİRDİ

Opta'nın verilerine göre; Almanya filelerini havalandıran Kenan Yıldız (18 yaş 198 gün), A Milli Takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan beşinci oyuncu oldu.

Kenan Yıldız'dan önce bu başarıya Arda Güler, Nuri Şahin, Kemal Faruki ve Mehmet Leblebi imza atmıştı.

NURİ ŞAHİN'LE BENZER KADER

Nuri Şahin gibi Almanya'da doğup büyüyen ve A Milli Takım'ı seçen Kenan Yıldız, attığı harika golle dikkat çekti. Kenan Yıldız, Nuri Şahin gibi milli formayla ilk golünü Almanya'ya attı. Nuri Şahin, 17 yaşında A Milli Takım formasını ilk kez hazırlık maçında Almanya'ya karşı giymiş, 1 gol atmıştı.

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TEMSİLCİSİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında golü ve performansıyla çok konuşulan Kenan Yıldız'ın temsilcisi Doğan Ercan açıklamalar yaptı.

Kenan Yıldız'ın Ümit Milli Takım'dayken çok az süre bulduğunu belirten Doğan Ercan, Radyospor'da yaptığı açıklamada, ''Şimdi herkes Kenan'a sahip çıkıyor. Daha önce tanımıyorlardı. 1 sene oldu, Ümit Milli takımın Hırvatistan'da turnuvası vardı. Tolunay Kafkas onu 3 dakika 4 dakika oynattı. Emirhan Gedikli geldi hiç oynatmadı. Allah'tan görevden alındılar. Onlar gitmeseydi Kenan ortaya çıkmayacaktı. Onlar gidince Kenan oynamaya başladı." dedi.

"ARDA GÜLER'DEN DAHA BÜYÜK FUTBOLCU OLACAK"

Kenan Yıldız'ın Arda Güler'den daha iyi bir futbolcu olacağını söyleyen Doğan Ercan, "Arda Güler'den daha büyük futbolcu olacak. Alman milli takımı onu çok istedi. Ben ya da siz Kenan'ın yerinde olsaydınız Tolunay Kafkas'ın davranışları karşısında ya İtalya ya da Alman milli takımına giderdik. Neyse ki onlar görevden ayrıldı, U20'ye Levent hoca geldi ve onu oynattı, sonrasında Montella A milli takıma aldı'' ifadelerini kullandı.

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"JUVENTUS VE BARCELONA İLGİLENİYORDU"

Doğan Ercan, ''Kenan U20'de 5 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Juventus'ta A takımda oynuyor. 17 yaşında olmasına rağmen nasıl bir futbolcu olduğunu herkes görüyor. Yok Fenerbahçe teklif getirdi, yok Galatasaray... hepsi yalan. Kimse teklif falan vermedi. Kenan Yıldız'ı, 10 yaşındayken babası Engin Yıldız götürüyor, 12 yaşındaki çocukların grubunu dahil etmesini sağlıyor. Önce fiziği çok zayıf diyorlar; ama ilk antrenmandan sonra sözleşme veriyorlar. Sonra Bayern Münih'te, altyapıdaki çocuklarla ilgili bir takım ırkçı WhatsApp yazışmaları çıktı. Bu Kenan'ı çok etkiledi. Sözleşmesi bitmişti. Bayern mukavele verdi ama çok iyi bir teklif değildi. Juventus ve Barcelona ilgileniyordu. Juventus'u tercih etti." dedi.

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"TÜRKİYE'DEN BİR TAKIM TEKLİF VERDİ"

Türkiye'den yalnızca bir takımın teklif verdiğini belirten Doğan Ercan, "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiçbir zaman, Bayern'le sözleşmesi bittiği anda teklif vermedi. Hepsi yalan, kimse teklif vermedi. Kenan'ı tanımıyorlardı. Geçen yaz ise Türkiye'den bir tek Adana Demirspor teklif verdi. Benfica 10 milyon Euro teklif etti. Juventus bunu kabul etmedi. Artık Türkiye'ye gelmesi zor. Ancak 30 yaşından sonra gelir. Kenan gerçekten çok karakterli bir çocuk. 'Ben Türküm, A milli takımda oynayacağım' dedi.

"CRİSTİANO RONALDO GİBİ BİR OYUNCU"

Özelliklerini Cristiano Ronaldo'ya benzeten Ercan, "Tolunay Kafkas, ona 3-4 dakika oynatmayı layık gördü. Buna rağmen Kenan milli takımı satmadı. Başkası olsa hemen Alman milli takımına giderdi. Juventus ona yeni sözleşme verdi. Orada da çok süre alacak. Ben 5 ay önce herkes Arda Güler'i konuşurken, ben Kenan Yıldız diyordum. Şimdi haklı olduğumuz ortaya çıktı. Çok fuleli bir oyuncu. Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu. Gelişimi çok iyi. Onu tutamazsınız; (Gülerek) kiralık katil tut onu tutamazsınız'' şeklinde konuştu.

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