Altay Bayındır 'favori' kalecisini açıkladı, tepki çeken yanıt geldi! İngilizler de şaşırdı: 'Neden yaptın!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuştu.

Milli kaleci, röportajda "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar" diyerek idolünü açıkladı.

TEPKİ ÇEKEN YANIT

Altay Bayındır'ın bu sözleri kulübün sosyal medya hesabından paylaşılırken Edwin van der Sar'ın yanıtı çok konuşuldu.

Paylaşımın altına yorum yapan Van der Sar, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullandı.

Manchester ekibinin efsanesi Van der Sar, bu açıklamaları sebebiyle hem Türk hem İngiliz tarftarlarınca tepki gördü.

Haberin Devamı

İNGİLİZLER DE KIZDI: AYIP ETTİ

Bazı İngiliz kullanıcılar, "Çok kaba bir açıklama", "Altay'a ayıp etti", "Bu neden gerek duydun", "Umarım parodi hesabıdır, bu kabul edilemez" şeklinde yorumlarda bulundu.

Türk taraftarlar da Onana'nın gösterdiği kötü performansa karşın Ajax'tan gelmesi sebebiyle Van der Sar'ın böyle bir paylaşım yaptığı yönünde görüşte birleşti.

6 YIL FORMAYI TERLETTİ

Manchester United'a 2005'te transfer olan 53 yaşındaki Van der Sar, 2011'de futbolu bıraktı. Hollandalı eski kaleci, Manchster'da 12 kupa kazandı.

Onana'nın Manchester United'a transfer olduğu Ajax'ta 9 yıl oynayan Van der Sar, 13 kupa kaldırdı.

ONANA'NIN BAŞI DERTTE

Geçtiğmiiz gün Avukat Kerim Bahadır Şeker, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ve 4 kişi hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Avukat Şeker "Bizim bu dosya çerçevesinde etkin bir soruşturma gerçekleştirilerek Andre Onana ve diğer şüphelilerin ifadeye çağrılması, soruşturma yürütüldükten sonra haklarında ceza davası açıldıktan sonra dolandırıcılıktan hüküm kurulması. Bizim isteğimiz bu. 18 Kasım'da Andre Onana'nın Kamerun milli takımında oynamış olduğu bir maç var. Biz 14 Kasım'da Fankam ile konuştuk. Bir aydan fazla süre geçti. Ödememizi hala daha yapmadı. Eğer böyle olursa 29 Kasım'da Galatasaray- Manchester United maçında Andre Onana oynamaya geldiğinde oynayamayacak. Biz onun tutuklu yargılanması ve hapishaneye gönderilmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı