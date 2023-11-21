A Milli Takım için hesaplar değişti! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir... Türkiye kaçıncı torbada yer alacak?

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’ndaki 8. ve son maçında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Cardiff City Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. EURO 2024’e katılmayı daha önce garantileyen ay yıldızlı ekibimiz, Galler karşısına grubu lider bitirme hedefiyle çıkacak.

GALLER 11 PUANLA 3. SIRADA

16 puanla zirvede yer alan milli takımımız, bugün 1 puan dahi alsa grubu zirvede tamamlayacak. 11 puanla 3. sırada yer alan Galler’in EURO 2024’e gidebilmesi için bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması ve aynı saatte Ermenistan’ı konuk edecek olan 13 puanlı Hırvatistan’ın rakibine puan kaybetmesi gerekiyor.

Ay yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan Ermenistan’ı mağlup eder ve milli takımımız Galler’e yenilirse, grubu Hırvatlar lider bitirecek. Milli Takımımız geçtiğimiz cumartesi günü Almanya ile oynadığı özel maçı 3-2 kazanırken, Galler, EURO 2024 elemesinde Ermenistan’la 1-1 berabere kalmıştı.

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CUMHURİYET TARİHİNDE İLKİ BAŞARMAK İÇİN SAHADAYIZ

A Milli Futbol Takımımız bu akşam her açıdan son derece değerli bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye, bu gece Galler’i yener veya berabere kalırsa, grubunu lider tamamlayıp ikinci torbadaki yerini kesinleştirecek. Yenilgi halinde 3. torbaya düşme riski de bulunuyor.

Dün gece oynanan maçların ardından ise 1. torba hesapları değişti ve ihtimal tamamen ortadan kalktı. İlk torba hedefimiz için Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya kaybetmesi gerekiyordu. Dün gece oynanan maçlarda Danimarka 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılırken İngiltere Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.



Y1.Torba

🇩🇪 Almanya

🇵🇹 Portekiz

🇫🇷 Fransa

🇪🇸 İspanya

🇧🇪 Belçika

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 İngiltere

2.Torba

🇭🇺 Macaristan

🇩🇰 Danimarka

🇦🇱 Arnavutluk

🇦🇹 Avusturya

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3.Torba

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 İskoçya

🇸🇮 Slovenya

🇸🇰 Slovakya

🇨🇿 Çekya

🇳🇱 Hollanda

4.Torba

🇷🇸 Sırbistan

MİLLİ TAKIM HİKAYEMİZDE BÖYLE BİR BAŞARI YOK

Yazarımız Uğur Meleke, A Milli Takım'ın gruptaki son maçı ve ardından yaşanacak süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu;

Türk futbolu sekizinci kez bir büyük turnuvaya gidiyor. Altıncı kez bir Avrupa Şampiyonası bileti alıyor. Bu akşamı en az 1 puanla kapatırsa ilk kez grup lideri unvanıyla elde etmiş olacak bu bileti. Ancak bu akşamın bir başka önemi daha var: Galler’e yenilmezsek, EURO 2024 kurasına ikinci torbadan gireceğiz. Ve bu 100 yıllık milli takım hikayemizde bir ilk olacak. Malumunuz, EURO 2024’e aynen son iki turnuvada olduğu gibi 24 ülke katılacak. Bu 24 ülkenin 20’si, elemelerdeki 10 grubu ilk iki sırada tamamlayan ekipler olacak. Son dördüyse mart ayındaki play-offlar sonucunda belirlenecek. Play-off’lardan gelen 4 takım, EURO 2024 gruplar kurasında doğrudan son torbada olacaklar. Gruplardan gelen 20 takımsa 4 torbaya dağıtılacak. Grup liderleri kesin olarak ilk iki torbadalar. Ancak 10 grup liderinin beşi daha şanslı. Onlar birinci torbada ev sahibi Almanya’ya eşlik edecekler.

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PORTEKİZ, FRANSA, İSPANYA VE BELÇİKA

Önceki gece oynanan müsabakalar sonucunda birinci torbada Almanya’ya eşlik edecek 4 takım kesinleşti: Portekiz, Fransa, İspanya ve Belçika...

Ancak bu torbadaki son takım, bu yazıyı gazeteye gönderdiğim saat itibariyle henüz belli değildi.

Gece yarısı itibariyle İngiltere o son takım olma konusunda favoriydi. Türkiye, bu gece Galler’i mağlup eder veya berabere kalırsa, grubunu lider tamamlayıp ikinci torbadaki yerini de kesinleştirecek. Bence Cardiff’te amacımız bu olmalı:

Hem kazanmak, hem de cumhuriyet tarihinde ilk kez bir büyük turnuva kurasına ilk iki torba içinde girmek.

GALLER BÜYÜK GÜVEN KAYBINA UĞRADI

Olur da bu gece Cardiff’ten puansız ayrılırsak bir üçüncü torba endişemiz söz konusu. Zira gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan yalnızca biri ikinci torbaya gidecek.

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Bu gece yenilir ve grubu ikinci sırada bitirirsek, kuraya da büyük bir ihtimalle üçüncü torbadan katılacağız.

Sadece bir temenni olarak değil, futbol gerçekleri ışığında da zaten bugün Cardiff’te favori olan biziz. Galler 4 gün önce Erivan’da sadece 2 puan yitirmedi, ulusun güvenini de büyük ölçüde kaybetti.

Son 2 maçta 2 galibiyetle bileti garanti edecek olmalarına rağmen son derece isteksiz bir ikinci yarı oynadılar. Teknik direktörleri Rob Page de karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında bu kişiliksiz oyunun sorumluluğunu kabul etti zaten.

BERLİN’DEKİ MAÇTA GÖZ KAMAŞTIRDIK

Türkiye ise Berlin’de göz kamaştırdı. Büyük takım profili çizdi, geriden ısrarla pasla çıktı, önde bastı. Almanlar’ın üçlü savunma ve sol kanat bek Kai Havertz, sağ kanat bek Leroy Sane tercihini oyunu genişleterek aksaklığa uğrattı.

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Stefan Kuntz bu ekibin büyüklerle baş edebileceğine inanmıyordu. Vincenzo Montella inanıyor. Ve oyuncularını da inandırıyor. EURO 2016 elemelerinde işlerimiz kötü giderken defalarca pes etmememiz gerektiğini, matematiksel olarak en iyi üçüncüler kontenjanından faydalanma ihtimalimiz olduğunu yazmış ve anlatmıştım. Sonunda da o şekilde almıştık o bileti. Umarım o olayın 8 yıl sonrasında bu ikinci torba dileğimiz de gerçek olur.