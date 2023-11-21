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Ali Koç ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Ali Koç ve Dursun Özbek, PFDKye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 19:35

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali "sportmenliğe aykırı hareket ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

Öte yandan iki kulübün yine kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderilmesine karar verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübünün 17.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ ’un 17.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK ’in 17.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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