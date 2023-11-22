A Milli Takım eski futbolcularına sorduk: Bu takım EURO 2024'te ne yapar? Büyük iddia: 'Şampiyonluk, Arda Güler...'

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Daha önce A Milli Takım formasıyla mücadele etmiş; şu an teknik direktörlük ve yorumculuk yapan eski futbolcular, Millilerimizin EURO 2024'e katılımı ve Almanya'daki şansına dair Spor Arena'ya değerlendirmelerde bulundu.





Ömer Erdoğan, Servet Çetin, Abdullah Ercan, İbrahim Toraman ve Gökhan Ünal'ın görüşleri şöyle;







ÖMER ERDOĞAN: KENAN YILDIZ'I BAYERN MÜNİH DÖNEMİNDEN TAKİP EDİYORDUM



Özellikle Hırvatistan gibi son yıllarda özellikle şampiyonalarda ve elemelerde çok başarılı bir takımın önünde grup lideri olarak bitirmemiz bana göre çok büyük bir başarı. Bu başarıdaki en büyük pay tabii ki futbolcu kardeşlerimize ait. Gerçekten güzel bir jenerasyon yakaladık. Çok genç bir nesil. Avrupa’da oynayan oyuncu sayımız çok fazla. Bana göre Montella Hoca’nın da uyumuyla birlikte güzel bir seri yakaladık. İnşallah bunu da Avrupa Şampiyonası’nda elde edeceğimiz başarıyla taçlandırırız. Uzun süre sonra yeni genç oyuncular kazandırmamız Türk futbolu adına çok önemli. Çünkü uzun yıllar bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Arda, Bertuğ, Kenan ve şimdi gelen Erencan gibi yeni jenerasyon özellikle ofansif anlamda takımımıza gerçekten çok ciddi katkı sağlayabilir.

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Potansiyele sahip olan bir oyuncu grubumuz var. Ayrıca Nürnberg forması giyen ve çok yakından takip ettiğim Can Yılmaz Uzun kardeşimiz de var. Bu sayıların artması bizim adımıza hem yakın olan şampiyonalar için hem de bundan sonraki oyuncu havuzunda sürekli geniş bir havuz oluşması adına çok önemli. Kenan Yıldız’ı ben zaten Bayern Münih döneminden beri takip ediyordum.

Alt yaş gruplarında çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bana göre çok potansiyelli ve gelişime açık bir oyuncu. Arda Güler de bizim için çok değerli. İnşallah bir an önce eski sağlığına kavuşur ve Avrupa Şampiyonası’ndaki oyuncu kadromuzda ciddi bir alternatif olarak orada bize yardımcı olur. Güzel bir oyuncu grubumuz var. Dışarıdan izlerken beni en çok mutlu eden şey çok özgüvenli oynamaları. Yaş ortalamamız düşük olmasına rağmen kimseden korkmayan ve çok özgüvenli oynayan bir oyuncu grubumuz var. Almanya’ya karşı bile hiç çekinmeden oyunun hangi bölümünde nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar.

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Burada Montella Hoca’nın da çok büyük katkısı var. Oyunculara, oynattırmak istediği oyuncu çok iyi anlatmış ve oyuncularla iletişimi çok iyi. Oyuncular da kabullenmiş. Güzel bir gidişat var, gurur duyuyoruz. EURO 2024’teki hedefimizle ilgili iddialı konuşmak şimdi çok sağlıklı olmaz. Hatırlarsanız son şampiyonaya giderken de iddialı bir şekilde oyuncularımızı yolcu etmiştik. İster istemez oyuncularımızın üzerinde bir baskı oluşuyor ama bu jenerasyon iyi bir jenerasyon. Turnuvalara başlangıç çok önemli. İyi hazırlanırsak ve iyi bir gruba düşersek bu jenerasyonun çok başarılı bir turnuva geçirebileceği inancındayım. Oraya katılan bütün takımlar iyi olduğu için şimdiden net bir hedef söylemek erken olur. Artık ‘kötü takım yok’ diyeceğimiz durumdayız. Çok umutluyum. Takım içinde güzel bir sinerji ve arkadaşlık var. İnşallah bu şekilde devam ederiz.

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ABDULLAH ERCAN: ARDA GÜLER FARK YARATACAK

A Milli Takımımız, şimdiye kadar oynadığı turnuva eleme maçlarından şampiyonalara hiç birinci olarak gitmedi. Bu bir kere büyük bir başarı. Yönetim kurulunun çok kritik bir yerde Kuntz’u gönderip yerine Montella’yı getirmesi, ikinci büyük başarıdır. Montella’nın 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alması bu kadar kısa bir dönemde daha büyük bir başarıdır. Bizim takım EURO 2024’te her şeyi yapabilir. Gruptan da çıkamayabilir, yarı final veya final de görebilir. Çünkü çok enteresan bir takım yapısı var. Oyuncuların çoğuyla ben çalıştım.

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Eğer 2002 Dünya Kupası ve geçen günkü Almanya maçında olduğu gibi havayı bulurlarsa çok iyi yerlere gideriz. Ama havayı kaybedip turnuvaya kötü başlarsak EURO 2020’deki durum da olabilir. Bence başta büyük hedef koymamak lazım. EURO 2024’e giderken, ‘yarı final ve final adayı’ dememek lazım. Çünkü turnuvada oynarken en önemlisi ilk maçı kaybetmemektir. Eğer biraz konsantrasyonu yüksek şekilde gidersek o zaman iyi şeyler olabilir. Kenan Yıldız, bir kere bir yıldız adayı. Sakatlıktan kurtulursa Arda Güler’in kesinlikle turnuvada fark yaratmasını bekliyorum. Bu işi bir takım oyunu olarak değerlendiriyorum. Çok yetenekli bir kadromuz var. Bazı bölgelerde hala eksikliğimiz var. Güzel bir harman yapabilirsek o zaman çok iyi bir ekip çıkacaktır. Bu süre zarfında Montella oyuncuları daha iyi tanıyacaktır ve dün kadro oluştururken yaptığı hataları yapmayacaktır.

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GÖKHAN ÜNAL: KUNTZ'DAN SONRA MONTELLA İLAÇ GİBİ GELDİ

Açıkçası Kuntz’dan sonra Montella ilaç gibi geldi. Oyuncularla gayet güzel bir iletişim kurdu ve futbolcular onu benimsedi. Bunu da zaten sahada gösteriyorlar. Montella geldiğinden beri belki en kötü diyebileceğimiz maç Galler maçıydı. İlk yarı pozisyonumuz yoktu ama onu da gruptan çıkmanın verdiği rahatlığa ve özgüvene bağlıyorum. Uzun zamandır sıkıntılı süreçlerden geçerek şampiyonalara gidiyorduk. Şu anda ilk defa hiçbir şey düşünmeden şampiyonaya gidiyoruz.

Galler maçında çok iyi oynamamamıza rağmen maçı bırakmamak çok önemliydi. Milli takımımız ‘gol yesem de gol atarım’ mantığına büründü ve bunu Almanya maçında da gösterdi. Bu da Avrupa Şampiyonası için umut verici çok güzel bir şey. Tabii eksiklerimiz ve sıkıntılarımız da var. Özellikle ön hücum hattında sıkıntılarımız var. Oraya yeterli olabilecek santrforumuz Cenk Tosun var ama o da işte bazen Cenk’in sakatlığı oluyor. Onun haricinde milli takım gayet güzel gidiyor ve gelişim içerisinde. Çok genç bir takım olmamız daha da güzel. Bu takımın uzun yıllar başarılı olacağına inanıyorum. Montella, milli takım için biçilmiş kaftan oldu.

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Arda Güler, Real Madrid’e gitti ama sakatlıklarla boğuştuğu için henüz süre alamadı. EURO 2024’te iyi bir Arda Güler’in olması bizim için büyük bir avantaj olacak. Arda, yaratıcı bir oyuncu. Galler maçında sakatlıklardan dolayı yaratıcı oyuncu eksikliğimiz olduğu için pozisyona girmekte zorlandık. Arda Güler gibi yaratıcı ve futbolun her anını düşünen bir oyuncu milli takımımız için her zaman bir avantajdır. Arda’nın en kısa zamanda iyileşip milli takımda yerini almasını umuyorum. Çünkü ona ihtiyacımız var.

Kenan Yıldız’ı 2 maçta da izledim. Özellikle Avrupa’da altyapı eğitimi alması ve Juventus’ta oynaması bizim için büyük bir avantaj. Güçlü olduğu için fizik olarak da kendisini gösteriyor. Daha çok genç ve gelişime çok açık. Kenan’ın milli takım için bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da ön plana çıkabilir. Türkiye’nin genel anlamda bir forvet sıkıntısı var. İnşallah bunu Kenan’la bir nebze dindiririz.

İBRAHİM TORAMAN: MONTELLA POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARDI



Hem oyuncularımızı hem de Montella’yı tebrik ediyorum. Son 4 maçta da son derece başarılı bir performans ortaya koydular. Bu takımın potansiyeli çok büyük. Farklı yeteneklerde oyuncularımız var. Daha da gelişerek Almanya’da iyi bir başarı ortaya koyacağımıza inanıyorum. Montella’nın, taktiksel olarak takımımızı saha içerisinde bir üst noktaya çıkardığını düşünüyorum. Milli takımdaki eksiklikleri iyi tespit etti ve ona göre oyuncu kadrosuyla sahaya çıktı. Kafasındaki düşünceleri iyi bir iletişim diliyle oyunculara uygulattı. Taktiksel olarak iyi bir noktaya geldik. Bunu daha da geliştirerek şampiyonada başarılar elde ederiz. Abdülkerim Bardakçı, iyi özellikleri olan başarılı bir futbolcu. Diğer defans oyuncularının da aslında birbirlerinden eksik yanları yok. Daha eksik oyuncularımız var. Arda Güler ve Cengiz Ünder yok. Kenan takımda daha yeni katıldı, genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Birçok oyuncu katıldığı zaman milli takımımız daha da yukarıya çıkacaktır. Oyuncu arkadaşlarımızın geniş bir potansiyeli var. Önemli olan bunu ortaya çıkarabilmekti. Montella, taktiksel olarak bunu ortaya çıkardı. Genç bir takımımız var ve herkesin beklentisi fazla. Oyuncular üzerinde çok da baskı oluşturmamak gerekiyor. Biliyorsunuz son turnuvada kötü bir performans ortaya koymuştuk. EURO 2020’de de beklenti çok fazlaydı ama sahadaki gerçekler onu yansıtmamıştı. Beklentinin şimdi de yüksek olduğuna ve başarılı olacağımıza inanıyorum ama takımı stres altına sokmamak lazım.





SERVET ÇETİN: ALMANYA'DA 1.LİK, 2.LİK OLUR... ÇOK İYİ NETİCELER BEKLİYORUM



Çok büyük bir başarı elde ettik. Aslında çok önceden de gruptan çıkabilirdik. Biz genelde grup maçlarında sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kendimizden kalite olarak düşük takımlara puan kaybediyoruz. Nitekim bu sene de öyle oldu ama sonuçta güzel şeyler oldu ve lider tamamladık. Avrupa Şampiyonası, Almanya’da oynanacağı için o da bizim için çok büyük bir artı olacak. Maçlarımızı kendi evimizde oynuyormuş gibi oynayacağız. Takımımızın kesinlikle orada da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi çok kaliteli oyuncularımız ve ayaklarımız var. Sakat oyuncularımız turnuvaya kadar yetişecektir. Az süre alan oyuncularımızın daha çok süre alıp şampiyonaya kadar daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Montella, kısa bir sürede almış olduğu sorumlulukları çok iyi değerlendirdi. Hocanın insani olarak da çok iyi birisi olduğunu duyuyorum. İnşallah hem hoca hem de bizim için iyi olur. Arda Güler ve Merih Demiral gibi oyuncular sakatlıklarını atlatıp hazır geldiklerinde çok daha güçlü bir takım olacağız. Çok daha kaliteli ve alternatifli kadromuz olacak. Montella’nın da bu sayede eli kolaylaşacak ve hamle yapma şansı çok daha iyi olacak. Bu anlamda bize katkı sağlayacaklardır. 1.lik veya 2.lik olur, Almanya’da ben çok iyi neticeler bekliyorum.