Galler'de Montella ve Yusuf Yazıcı tarihe geçti! Billy Hunter'dan sonra ilk kez...

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Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda Galler’le deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubu lider bitiren A Milli Takımımız'da oyuna sonradan dahil olan Yusuf Yazıcı tarihe geçti.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak 33. dakikada Vincenzo Montella tarafından Abdulkadir Ömür’ün yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 70. dakikada Kenan Yıldız'ın düşürülmesi sonucu kazandığımız penaltıda topun başına geçen isim oldu. Yusuf, Galler kalecisi Danny Ward’ı ters köşeye gönderirken attığı bu gol, Türkiye’nin Galler deplasmanında attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. Ay-Yıldızlılar, daha önce Galler deplasmanında çıktıkları 3 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramamıştı.

SAMSUN'DA 2-0'LIK SKOR

A Milli Takımımız’ın 1 puanla ayrılarak Euro 24’e lider gittiği D Grubu’nda Ay-Yıldızlılar, Galler’e karşı Türkiye’de oynadıkları maçı 2-0 kazanmıştı. O dönem Stefan Kuntz yönetiminde olan Kırmızı Beyazlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede Umut Nayir ve Arda Güler’in golleriyle Kuzey Avrupa ekibini devirmişti.

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MONTELLA YENİ BİR TARİH DAHA YAZDI

A Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk yabancı teknik adam olan Vincenzo Montella, yeni bir tarih daha yazmış oldu. Öte yandan Vincenzo Montella, Billy Hunter'dan (3G; Haziran 1924) bu yana A Milli Takım'ın başında çıktığı ilk üç deplasman maçını kaybetmeyen ilk yabancı teknik direktör oldu (2G 1B).

1 MAÇLIK HOCA

1924 yılında Letonya karşısında aldığımız 3-1’lik galibiyette A Milli Takım’ın başında Türkiye’nin ilk yabancı hocası olan Billy Hunter vardı.

Bir defalığına göreve gelen İskoç teknik adam Billy Hunter aynı zamanda Galatasaray’ın da hocası olarak Türkiye’ye getirilmiş ve A Milli Takım görevine layık görülmüştü.

Milli takımın ilk teknik direktörü olan Ali Sami Yen’in ardından göreve gelen İskoç Billy Hunter, ülke tarihinin ilk yabancı milli takım teknik direktörü olarak biliniyor.

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Billy Hunter ile birlikte Türkiye milli takımının 90’lara kadarki dönemlerinde teknik direktör olarak görev yapan İngiliz (Fred Pagnam, Peter Molloy, James McCormick), Macar (Bela Toth, Ignac Molnar, Miklos Vadas, Laszlo Szekely, Kalman Meszöly), İtalyan (Sandro Puppo, Giovanni Varglien, Leandro Remondini), İrlandalı (James Donnelly) ve Sırp (Zarko Mihajlovic, Ljubisa Spajic, Abdullah Gegic) teknik direktörler de bulunuyor.