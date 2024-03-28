İspanyol basını yazdı! Fenerbahçe, La Liga'da yer alabilir mi?

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Süper Lig'de Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası İspanyol basınında sarı lacivertlilerin ligden çekilme düşüncesi ve başka ligde yarışma ihtimali değerlendirildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerken maçın ardından yaşanan olaylar dünya futboluna damga vurdu.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya inerken istenmeyen olaylar meydana geldi.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Trabzonsporlu birçok taraftar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLMEYİ GÖRÜŞECEK

Olayların ardından Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararı alınırken sarı lacivertliler ligden çekilmeyi görüşme kararı aldı.

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ALİ KOÇ'TAN 2 NİSAN ÇAĞRISI

2 Nisan'da yapılan olağanüstü kongreye büyük katılım beklenirken Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır" sözleriyle genel kurul üyelerine çağrı yaptı.

BAŞKA LİGE KATILMA İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin Belçika Jupiler Ligi, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga'ya başvurmayı düşündüğü öne sürülürken İspanya'da gündem oldu.

LALİGA İDDİASI DEĞERLENDİRİLDİ

Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, farklı liglere başvuru yapması gündemde olan Fenerbahçe'nin neden La Liga'da yer alamayacağını yazdı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takımın ulusal ve yerel liglerde boy gösteremeyeceğini söyleyen Gonzalez, yasalara göre sadece Andorra kulüplerinin LaLiga'da yer alabileceğini iddia etti.

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıklamıştı.