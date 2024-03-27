Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan İsmail Kartal'a telefon: Takımı sahadan çekebilirsiniz

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda bir grup gazeteciyle bir araya gelirken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile oynanan lig maçı ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Ali Koç, 2 Nisan’da yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü genel kuruluna ilişkin de konuştu.

"KURGUNUN AMACI F.BAHÇE'NİN PUAN KAYBETMESİ"

Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla ilgili konuşan Koç, tarafından organize edildiğini söyleyemeyeceğini belirtirken kurgunun Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi ve şampiyonluğu yitirmesi üzerine olduğunu kaydetti.

MAÇ ESNASINDA İSMAİL KARTAL'A TELEFON

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal’a müsabakanın 60. dakikası civarında telefonla ulaştığını açıklayan Başkan Ali Koç, "Yetki sizindir, isterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz" dediğini belirtti.

Haberin Devamı

"EMRE KARTAL CİDDİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ"

İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal'ın da ciddi biçimde darp edildiğini ve gece boyu babasından habersiz kustuğunu söyleyen Başkan Koç, doktorun ise Emre’yi gece niçin getirmedikleri gerekçesiyle aileye tepki gösterdiğini ifade etti.

TRABZONSPOR İLE DİYALOG KANALLARI AÇIK

Trabzonspor ile olaylar sonrası diyalog kanallarının açık olduğunu bildiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisinin Ertuğrul Doğan ile birkaç kez, Yönetici Ahmet Ketenci’nin ise birçok kez görüştüğünü söyledi.

"VERECEĞİMİZ KARARDA KAN, TER, GÖZYAŞI OLACAK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi üyelere seslendi.

İşte Ali Koç'un açıklaması:

“Kıymetli Camiamız, Sevgili Kongre Üyelerimiz,

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak,

Bildiğiniz gibi 3 Temmuz sürecinden itibaren Kulübümüzün her dinamiği ile maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur.

Camia olarak, uzun zamandır, her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Buna da her geçen gün, her hafta, her sezon hep beraber tanık oluyoruz.

Haberin Devamı

Fenerbahçemize reva görülen bu sistematik kötülüğe rağmen;

sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak

her fırsatta ülke değerlerimize olan saygımızı, milli değerlerimize olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık, bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık.

Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya, tüm yapılanlara rağmen ülkemize hizmet etmeye, sporun her branşında zirveye oynayan, Türkiyemizi temsil eden sporcular yetiştirmeye, bayrağımızı ulusal ve uluslararası alanda gururla taşıyan gençleri geliştirmeye, altyapılarımızda yüzlerce çocuğumuza yuva olmaya devam ettik.

Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla;

Fenerbahçemiz bunları yaparken Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıkların, durmaksızın, katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan Kulübümüzün, camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulaması zorunluluğunu artık zaruret haline gelmiştir.

Haberin Devamı

İşte burada milyonları temsil eden kongre üyelerimize çok önemli bir görev düşmektedir.

Fenerbahçemizin tarihinde bir mihenk taşı olarak gördüğüm bu toplantıyı sizlerin katılımı, desteği, ilgisi ve katmadeğeri olmadan istediğimiz şekilde yapamayız.

2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız tüm bu sebeplerle tarihi bir kimlik taşımaktadır.

Tüzüğümüzün 24. Maddesi 2.bendi gereğince, ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi 1 hafta sonraya ertelenmek zorunda kalacaktır.

Ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır.

Haberin Devamı

2 Nisan’da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiçbir şüphem yok.

Bir asrı aşkın onurlu bir tarihe sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 37. Başkanı olarak,

Siz değerli kongre üyelerimizden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle Olağanüstü Genel Kurulumuzun ilk tarihi olan 2 Nisan gününde salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemle rica ederim.

'Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz' diyenlerin omuz omuza duruşunu, Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza, haykıracağımıza inancım tamdır.

Saygı ve Sevgilerimle,

2 Nisan’da görüşmek üzere…