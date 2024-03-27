Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan 2 Nisan kararı!

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da ligden çekilmenin görüşüleceği olağanüstü kongresine katılmayacağını açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; toplantı öncesi belirsizlikler olduğunu kaydeden Aziz Yıldırım, olağanüstü kongreye katılmama kararı verdi.

Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip’i arıyorlar, ben dahil 8 isim veriyorlar. ‘Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz. Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur." ifadelerini kullandı.