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İspanya, Almanya'ya oyun mu oynadı? Şok iddia: O eşleşme için yenildiler

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#İspanya#Almanya#Kosta Rika Almanya
İspanya, Almanyaya oyun mu oynadı Şok iddia: O eşleşme için yenildiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 10:33

İspanya ile Almanya'nın elenmenin eşiğinden döndüğü grubun son maçlarında stres tavan yaptı. Japonya'ya 2-1 kaybeden İspanyollar için şoke eden iddialar ortaya atıldı...

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2022 Dünya Kupası'nda E Grubu maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya, puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi.

Son iki Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya, 1954'ten itibaren daha önceki 16 turnuvada eleme turlarına kalmıştı.

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son 2 kupada ise oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. 2018 Dünya Kupası'na Meksika yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci karşılaşmasında İsveç'i 2-1'le geçti. Almanlar, son maçında ise Güney Kore'ye 2-0 kaybetti ve grup sonuncusu olarak kupadan elendi.

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JAPONYA'NIN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Japonya'nın İspanya karşısında skoru 2-1'e getiren golü büyük tartışma yarattı. Doan'ın ceza saha içinin sağından pasında arka direkte Mitoma'nın son anda içeri çevirdiği topu kale çizgisi önünde tamamlayan Tanaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ancak müsabakanın hakemi Victor Gomes, Mitoma'nın meşin yuvarlağı dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Topun dışarıdan çevirilip çevrilmediği kontrol edilirken, izdüşümünün çizgide olduğu görüldü ve hakem, Japonya'nın mucize geri dönüşü imza attığı golü verdi.

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ALMANYA'YI İSPANYA YAKTI

Gecenin draması ise son 20 dakikada yaşandı. Japonya ile Kosta Rika, büyük sürprizle İspanya ve Almanya karşısında üstünlüğü geçirdi.

O anki sonuçlara göre turnuvanın büyük favorilerinden İspanya ve Almanya aynı anda turnuvaya veda ediyordu. Ancak Kosta Rika karşısında 2-1 yenik durumdan 4-2 üstülüğü yakalayan Almanya, bir anlamda İspanya'yı mağlubiyete rağmen son 16'ya taşımış oldu.

Bu skoru öğrenen İspanya ise Japonya karşısında yenik girdiği son bölümde rakibin üzerine gitmekten imtina etti. 4-2'lik skoru öğrenen İspanyollar, son bölümde dahi çok top çevirdi.

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İSPANYA FAS İLE EŞLEŞMEK İÇİN Mİ KAYBETTİ?

İspanyolların son 16 turunda diğer grubu lider tamamlayan Fas ile eşleşme adına böyle bir hamle yaptığı iddia edildi.

İspanya, Japonya maçını 2-2'ye getirebilseydi gruptan çıkacak iki takım İspanya ve Almanya olacaktı. İspanyollar böylece hem kendilerini üst tura attı hem de Almanya'yı kupanın dışında tutmuş oldu.

İspanya, Almanyaya oyun mu oynadı Şok iddia: O eşleşme için yenildiler

"ESAS DRAMA GECE YAŞANDI"

Yazarımız Uğur Meleke de dün gece yaşananları şöyle özetliyordu:

"Ancak bu güzel turnuva, esas dramayı gece seansına saklıyormuş. Dün gece saat 23:25 sularında Belçika’nın yanı sıra İspanya ve Almanya’nın da turnuvaya veda ettiği bir tablo oluşmuştu bir anda. 1 Aralık 2022 neredeyse tüm kupalar tarihinin en çılgın gecesi olacaktı. Ancak Almanya, son 20 dakikadaki süper performansıyla İspanya’yı elenmekten kurtardı. Bu “felekten gece”, favorilerden Belçika ve Almanya’nın sonu olurken İspanya korkulu rüyadan Havertz sayesinde kurtuldu."

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#İspanya#Almanya#Kosta Rika Almanya

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