2022 Dünya Kupası'nda inanılmaz gece! Hajime Moriyasu ve Japonya tarih yazdı... Almanlar şokta, İspanyollar şanslı... Top çizgiyi geçti mi?

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun son maçları nefes kesti. Aynı saatte başlayan Japonya - İspanya ve ve Kosta Rika - Almanya maçlarında tarihi sonuçlar alındı ve 16 turu biletlerinin sahibi son düdüğün ardından belli oldu.

Khalifa Stadyumu'nda oynanan maçta Japonya ile İspanya kozlarını paylaştı. İlk yarıda Alvaro Morata'nın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren İspanyollar, ikinci yarıda Japonya'nın tarihi geri dönüşüne engel olamadı. 48. dakikada Ritsu Doan ile skoru eşitleyen Japonlar, sadece 3 dakika sonra Ao Tanaka'nın golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde skor avantajını korumayı bilen Japonya, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve grup lideri olarak son 16 turuna yükselmesiyle Hırvatistan'ın rakibi oldu. Grubu ikinci sırada tamamlayan İspanya ise aynı turda Fas ile eşleşti.

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1966'DAN SONRA BİR İLK

İspanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda kazandığı bir maçta topla en az oynayan takım oldu. Japonlar, tarihi mücadelede topa yalnızca %18 oranında sahip oldu.

Japonya ayrıca Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada devre arasına geride girdiği iki farklı maçı kazanan üçüncü takım oldu (Brezilya; 1938 & Almanya; 1970).

JAPONYA'NIN DÜNYA KUPALARI PERFORMANSI

Japonya Milli Takımı, daha önce Dünya Kupası'na 6 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 21 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 5'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. Samuray Mavisi, Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.

Tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele eden Japonlar, dördüncü kez gruptan çıkma başarısı gösterdi. Japonya, grubun ilk maçında Almanya 2-1 mağlup etmiş Kosta Rika'ya 1-0 mağlup olmuştu.

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Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERLE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN KAHRAMAN: HAJIME MORIYASU

Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'na damga vuran isimlerin başında geliyor. Hem Almanya hem de İspanya'yı mağlup ederek grubunu lider tamamlayan Japonya'da Moriyasu, her iki mücadeleyi de yaptığı değişikliklerin ardından kazandı.

Almanya karşısında 1-0 gerideyken ikinci yarıda Ritsu Doan ve Takuma Asano'yu sahaya süren Japon teknik adam, bu iki oyuncunun işbirliğiyle Panzerleri'i 2-1 devirdi. 71. dakikada oyuna giren Doan, 75. dakikada skoru 1-1'e getirirken; 57. dakikada oyuna dahil olan Asano ise 83. dakikada skoru belirlemişti: 2-1.

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İspanya maçında da tıpkı Almanya karşısında olduğu gibi 1-0 geriye düşen Japonya, ikinci yarıdaki değişiklerle birlikte tarihi bir geri dönüşe imza attı. 46. dakikada yine oyuna sonradan dahil olan Doan, 48. dakikada skora denge getirdi. Aynı dakikada sahaya sürülen Kaoru Mitoma ise 51. dakikada Ao Tanaka'nın golünde asiste imza attı.

TARTIŞMA YARATAN GOL

Japonya'nın İspanya karşısında skoru 2-1'e getiren golü büyük tartışma yarattı. Doan'ın ceza saha içinin sağından pasında arka direkte Mitoma'nın son anda içeri çevirdiği topu kale çizgisi önünde tamamlayan Tanaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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Ancak müsabakanın hakemi Victor Gomes, Mitoma'nın meşin yuvarlağı dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Topun dışarıdan çevirilip çevrilmediği kontrol edilirken, izdüşümünün çizgide olduğu görüldü ve hakem, Japonya'nın mucize geri dönüşü imza attığı golü verdi.

BU GOL NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Japonya'nın tartışmalı golünün önemi bir hayli büyük. Bu golün geçerli sayılmasıyla birlikte Japonya grup lideri olarak tur atlarken, İspanya ise ikinci sıradan son 16 bileti aldı. Almanya ise Japonya'nın galibiyetiyle organizasyona veda etti. Karşılaşmanın 1-1 sona ermesi durumunda Almanya ile Japonya arasında puanlar eşitlenecek ve tur atlayan tarafı belirlemek için averaja bakılacaktı. Averajda önde olan Almanya, adını son 16 turuna yazdıracaktı.

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DALGA GEÇTİĞİNE PİŞMAN OLDU

Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan Almanya - Japonya mücadelesinin 64. dakikasında 1-0 üstünlüğü bulunan Almanya'da Antonio Rüdiger, sağ kanattan topla bindirme yapan Takuma Asano'ya ikili mücadelede üstünlük kurunca rakibiyle dalga geçmişti.

Topu ayağından açan Japon futbolcuyu durdurmak için arkasından koşan Alman savunmacı, rakibine karşı pozisyon üstünlüğü sağladıktan sonra yaptığı centilmenlik dışı hareketle tepki çekmişti. Topun kendi kontrolünde auta çıkacağından emin olan Rüdiger, ilginç koşu stiliyle rakibini tiye almıştı.

JAPONLARIN İNTİKAMI AĞIR OLDU

Karşılaşmanın 82. dakikasına 1-1 eşitlikle girilirken savunma arkasına atılan topu sağ kanatta Takuma Asano kontrol etmişti. Almanya savunmasının müdahalesine rağmen yıkılmayan yetenekli futbolcu, topu ağlara göndermiş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Bu golle maçın skorunu tayin eden Japon yıldız, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşamıştı.

Bu karşılaşmanın ardından İspanya'yı devirerek grubunu lider tamamlayan Japonya, Almanya'nın gruptan çıkamadığı turnuvadaki performansıyla Panzerler'den ağır bir intikam almış oldu.

FAVORİLERDEN ALMANYA GRUPTAN ÇIKAMADI

2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun bir diğer maçında Almanya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya, puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

2022 Dünya Kupası'na 2-1'lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi.

Son iki Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya, 1954'ten itibaren daha önceki 16 turnuvada eleme turlarına kalmıştı.

2014 SONRASI SERBEST DÜŞÜŞ

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son 2 kupada ise oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. 2018 Dünya Kupası'na Meksika yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci karşılaşmasında İsveç'i 2-1'le geçti. Almanlar, son maçında ise Güney Kore'ye 2-0 kaybetti ve grup sonuncusu olarak kupadan elendi.

Almanya 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa'ya 2-0 kaybederek elenmişti. Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 kaybederek erken bir veda yaşamıştı. Dünya Kupası'nı 1954, 1974, 1990 ve 2014'te olmak üzere 4 kez kazanan Almanya, İtalya ile en fazla Dünya Kupası kazanan ülkeler sıralamasında 5 kupası bulunan Brezilya'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

UĞUR MELEKE: FELEKTEN BİR GECE

Dünya Kupası’nın 13’üncü günündeyiz. Toplam 64 maçın 44’ü tamamlandı ve artık bazı büyük yargılara varabilecek kadar veri var sanırım elimizde.

Kamuoyunun büyük kısmı, kupanın en kötü performansını Katar ya da Kanada’nın gösterdiğini düşünüyor ama bence performans/ beklenti paritesinde dipte Belçika ve Danimarka var. Özellikle Belçika, “bir altın jenerasyon ne kadar kötü yönetilebilir” dersiyle veda etti Katar’a.

BELÇİKA SON DERECE DAĞINIKTI

Dün Ahmad bin Ali Stadı’na çıkan Belçika 11’inin ulusal formayı toplam giyme sayıları tam 916 idi. Yani her bir Belçikalı ortalama 83’er kez giymiş bu formayı. Bir takımda 83 kez ulusal formayı giyen bir oyuncu varsa onu efsane olarak adlandırırız, dün Belçika’da 83’ten fazla milli olan tam 7 futbolcu forma giydi. Ancak enteresandır, bu kadar uzun süredir bir arada oynama alışkanlığı olan bir takım Dünya Kupası’na neredeyse hiç organize olamadan, hemen hemen hiçbir maçta rakibine üstünlük kuramadan veda etti. 2018 Dünya Kupası’nın ikincisi Hırvatistan, aynı hoca ve benzer oyuncu iskeletiyle iyi bir turnuva takımı görüntüsü verirken, Rusya’da üçüncü olan Belçika’nın dağınıklığı bu teknik ekibin de sonu anlamına geldi zaten.

Ancak bu güzel turnuva, esas dramayı gece seansına saklıyormuş. Dün gece saat 23:25 sularında Belçika’nın yanı sıra İspanya ve Almanya’nın da turnuvaya veda ettiği bir tablo oluşmuştu bir anda. 1 Aralık 2022 neredeyse tüm kupalar tarihinin en çılgın gecesi olacaktı. Ancak Almanya, son 20 dakikadaki süper performansıyla İspanya’yı elenmekten kurtardı. Bu “felekten gece”, favorilerden Belçika ve Almanya’nın sonu olurken İspanya korkulu rüyadan Havertz sayesinde kurtuldu. Gecenin şanslısı İspanya elbette mutlu. Ancak gecenin esas yıldızı Hajime Moriyasu idi kesinlikle. Japon teknik adam, Almanya’dan sonra İspanya’yı da doğru değişikliklerle alt ederek tarihe altın harflerle yazdırdı ismini.