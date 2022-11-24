Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Dünya Kupası'nda Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar! Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaş'a transfer mesajı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Dunyakupasi#Takuma Asano#Antonio Rüdiger
Dünya Kupasında Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaşa transfer mesajı mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 08:24

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın ikinci büyük sürprizi Almanya - Japonya maçında yaşandı. Arjantin'in Suudi Arabistan karşısında aldığı tarihi mağlubiyetin ardından Almanya, 1-0 öne geçtiği mücadelede Japonya'nın geri dönüşüne engel olamadı ve 2-1'lik skorla rakibine boyun eğdi. Mücadeleye damga vuran anlar ise Rüdiger ile Asano arasında yaşandı. Öte yandan Japon futbolcunun gol sevinci Beşiktaş'a transfer mesajı olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Japonya karşılaştı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Panzerler, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı.

Almanya 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Japonya maçın sonlarında Suudi Arabistan'ın Arjantin karşısında yaptığı gibi bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Ritsu Doan'ın golüyle skoru eşitleyen Japonya, 83. dakikada Takuma Asano ile galibiyete uzandı.

Gözden Kaçmasın

Ahmet Nur Çebinin sözleri gerçek oluyorAhmet Nur Çebi'nin sözleri gerçek oluyor!Haberi görüntüle

Dünya Kupasında Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaşa transfer mesajı mı

JAPONYA BİR İLK YAŞADI

Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez ilk golü yediği bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca katıldığı son iki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlayan Almanya, daha önceki 18 turnuvanın sadece birinde açılış maçını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Öte yandan Japonya, Dünya Kupası tarihinde Almanya'ya karşı oyuna sonradan giren iki oyuncusu gol atan ilk ülke oldu.

Dünya Kupasında Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaşa transfer mesajı mı

DALGA GEÇTİĞİNE PİŞMAN OLDU

Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 64. dakikasında 1-0 üstünlüğü bulunan Almanya'da Antonio Rüdiger, sağ kanattan topla bindirme yapan Takuma Asano'ya ikili mücadelede üstünlük kurunca rakibiyle dalga geçti.

Topu ayağından açan Japon futbolcuyu durdurmak için arkasından koşan Alman savunmacı, rakibine karşı pozisyon üstünlüğü sağladıktan sonra yaptığı centilmenlik dışı hareketle tepki çekti. Topun kendi kontrolünde auta çıkacağından emin olan Rüdiger, ilginç koşu stiliyle rakibini tiye aldı.

Dünya Kupasında Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaşa transfer mesajı mı

ATTIĞI GOLLE İNTİKAM ALDI

Karşılaşmanın 82. dakikasına 1-1 eşitlikle girilirken savunma arkasına atılan topu sağ kanatta Takuma Asano kontrol etti. Almanya savunmasının müdahalesine rağmen yıkılmayan yetenekli futbolcu, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golle maçın skorunu tayin eden Japon yıldız, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Haberin Devamı

Dünya Kupasında Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaşa transfer mesajı mı

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Beşiktaş Başkanı Çebi’nin sponsorluk anlaşmasındaki sözleri gerçek oluyor. Siyah beyazlıların ulaşım sponsoru Honda, Bundesliga ekibi Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano’yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 2 Ağustos’ta Honda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği “İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah” sözleri gerçek olmak üzere.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Dünya Kupasında Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaşa transfer mesajı mı

SAKATLIKTAN ÇIKTI

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı. 2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

GOL SEVİNCİ BEŞİKTAŞ'A MESAJ MI?

BEŞİKTAŞ'ta Ghezzal'ın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle transferi gündeme gelen Japon futbolcu Takuma Asano'nun Dünya Kupası'nda Almanya'yı yıkan golü attıktan sonra yaptığı sevinç gösterisi sosyal medyada siyah beyazlı ekibe mesaj olarak yorumlandı. Bu sevinç fotoğrafı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünya Kupasında Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaşa transfer mesajı mı

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dunyakupasi#Takuma Asano#Antonio Rüdiger

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem