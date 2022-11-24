Dünya Kupası'nda Almanya - Japonya maçına damga vuran anlar! Rüdiger dalga geçti, Takuma Asano pişman etti... Gol sevinci Beşiktaş'a transfer mesajı mı?

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2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Japonya karşılaştı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Panzerler, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı.

Almanya 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Japonya maçın sonlarında Suudi Arabistan'ın Arjantin karşısında yaptığı gibi bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Ritsu Doan'ın golüyle skoru eşitleyen Japonya, 83. dakikada Takuma Asano ile galibiyete uzandı.

JAPONYA BİR İLK YAŞADI

Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez ilk golü yediği bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca katıldığı son iki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlayan Almanya, daha önceki 18 turnuvanın sadece birinde açılış maçını kaybetmişti.

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Öte yandan Japonya, Dünya Kupası tarihinde Almanya'ya karşı oyuna sonradan giren iki oyuncusu gol atan ilk ülke oldu.

DALGA GEÇTİĞİNE PİŞMAN OLDU

Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 64. dakikasında 1-0 üstünlüğü bulunan Almanya'da Antonio Rüdiger, sağ kanattan topla bindirme yapan Takuma Asano'ya ikili mücadelede üstünlük kurunca rakibiyle dalga geçti.

Topu ayağından açan Japon futbolcuyu durdurmak için arkasından koşan Alman savunmacı, rakibine karşı pozisyon üstünlüğü sağladıktan sonra yaptığı centilmenlik dışı hareketle tepki çekti. Topun kendi kontrolünde auta çıkacağından emin olan Rüdiger, ilginç koşu stiliyle rakibini tiye aldı.

ATTIĞI GOLLE İNTİKAM ALDI

Karşılaşmanın 82. dakikasına 1-1 eşitlikle girilirken savunma arkasına atılan topu sağ kanatta Takuma Asano kontrol etti. Almanya savunmasının müdahalesine rağmen yıkılmayan yetenekli futbolcu, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golle maçın skorunu tayin eden Japon yıldız, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

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BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Beşiktaş Başkanı Çebi’nin sponsorluk anlaşmasındaki sözleri gerçek oluyor. Siyah beyazlıların ulaşım sponsoru Honda, Bundesliga ekibi Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano’yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 2 Ağustos’ta Honda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği “İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah” sözleri gerçek olmak üzere.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

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SAKATLIKTAN ÇIKTI

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı. 2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

GOL SEVİNCİ BEŞİKTAŞ'A MESAJ MI?

BEŞİKTAŞ'ta Ghezzal'ın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle transferi gündeme gelen Japon futbolcu Takuma Asano'nun Dünya Kupası'nda Almanya'yı yıkan golü attıktan sonra yaptığı sevinç gösterisi sosyal medyada siyah beyazlı ekibe mesaj olarak yorumlandı. Bu sevinç fotoğrafı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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