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Hırvatistan'ın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

Güncelleme Tarihi:

#Hırvatistan#Katar#Ivana Knoll
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 11:29

Hırvatistan'ın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupası'nda giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.

1/8Hırvatistanın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupasında giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

Hırvatistan'ı desteklemek için Katar'a giden ünlü model Ivana Knoll'un başı derde girdi.

2/8HAPİS CEZASI ALABİLİR

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Goal İngiltere'nin haberine göre; Knoll giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alabilir.

3/8Hırvatistanın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupasında giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

Katar yasaları, kadınların göbeğini, omuzlarını, dizlerini veya göğüslerini açığa çıkarmama şartını koşuyor.

4/8Hırvatistanın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupasında giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

Hapis cezasının gündeme gelmesiyle Hırvatlar, ünlü modele destek çıktı.

5/8Hırvatistanın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupasında giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

Taraftarlar, Ivana Knoll'ün ülkesine dönmesini istiyor. Para cezası alması da kuvvetle muhtemel gözüküyor.

6/8KATARLILARDAN TEPKİ

KATARLILAR'DAN TEPKİ

Knoll, sosyal medyada Katarlı taraftarlardan hayli mesaj aldı.

7/8Hırvatistanın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupasında giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

Kendisine gelen, "Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" mesaj üzerine Knoll bir açıklama yaptı. Knoll, "Felaket bir Dünya Kupası. Tarihin en kötü organizasyonu" dedi.

8/8Hırvatistanın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupasında giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir
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#Hırvatistan#Katar#Ivana Knoll