Hırvatistan'ın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

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Hırvatistan'ı desteklemek için Katar'a giden ünlü model Ivana Knoll'un başı derde girdi.
Goal İngiltere'nin haberine göre; Knoll giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alabilir.
Katar yasaları, kadınların göbeğini, omuzlarını, dizlerini veya göğüslerini açığa çıkarmama şartını koşuyor.
Hapis cezasının gündeme gelmesiyle Hırvatlar, ünlü modele destek çıktı.
Taraftarlar, Ivana Knoll'ün ülkesine dönmesini istiyor. Para cezası alması da kuvvetle muhtemel gözüküyor.
Knoll, sosyal medyada Katarlı taraftarlardan hayli mesaj aldı.
Kendisine gelen, "Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" mesaj üzerine Knoll bir açıklama yaptı. Knoll, "Felaket bir Dünya Kupası. Tarihin en kötü organizasyonu" dedi.