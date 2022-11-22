2022 Dünya Kupası'nda kim şampiyon olacak? Oxford Üniversitesi hesapladı... 1 milyon kez denendi...

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İngiltere'den dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda kimin şampiyon olacağına dair ihtimalleri sıralayan özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Üniversitenin matematik bölümünde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, grup aşamalarında 1 milyon, eleme turlarında ise 100 bin kez yapılan denemelerin sonunda turnuvayı kazanması en muhtemel takımı hesapladı.
1. Hollanda, 2. Ekvador, 3. Senegal, 4. Katar
1. İngiltere, 2. İran, 3. Galler, 4. ABD
1. Arjantin, 2. Meksika, 3. Polonya, 4. Suudi Arabistan
1. Fransa, 2. Danimarka, 3. Avustralya, 4. Tunus
1. İspanya, 2. Almanya, 3. Japonya, 4. Kosta Rika
1. Belçika, 2. Hırvatistan, 3. Kanada, 4. Fas
1. Brezilya, 2. İsviçre, 3. Sırbistan, 4. Kamerun
1. Portekiz, 2. Uruguay, 3. Güney Kore, 4. Gana
Joshua Bill'in çalışmasına göre; 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda - İran, Arjantin - Danimarka, İspanya - Hırvatistan, Brezilya - Uruguay, İngiltere - Ekvador, Fransa - Meksika, Belçika - Almanya ve Portekiz - İsviçre eşleşmeleri oynanacak.
Son 16 Turu'nda en büyük sürprize Almanya'yı eleyen Belçika imza atıyor. Diğer eşleşmelerde ise favoriler tur atlıyor. Hesaplamalara göre bu turda çeyrek final bileti alan takımlar; Hollanda, Arjantin, İspanya, Brezilya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Portekiz oluyor.
Çeyrek finalde Hollanda - Arjantin, İspanya - Brezilya, İngiltere - Fransa, Belçika - Portekiz eşleşirken turnuvanın favorilerinden gösterilen İngiltere, son şampiyon Fransa'ya mağlup olarak 2022 Dünya Kupası'na yarı final göremeden veda ediyor.
Diğer eşleşmelerde alınan sonuca göre adın yarı finale yazdıran diğer takımlar Arjantin, Brezilya, Fransa ve Belçika oluyor.
Yarı final ise Arjantin - Brezilya ve Fransa- Belçika eşleşmelerine sahne oluyor. Lionel Messi önderliğinde büyük çoğunluğun favori olarak gördüğü Tangocular, Brezilya'ya mağlup olarak final şansını kaçırıyor. Belçika ise İngiltere'yi çeyrek finalde saf dışı bırakan son dünya şampiyonu Fransa'yı kupanın dışına iterek finale yükseliyor.
Brezilya ile Belçika arasında oynanan sürpriz niteliğinde final maçını Brezilya kazanıyor ve Sambacılar, tarihte 6. kez dünya şampiyonu olarak bu alandaki liderliğini perçinliyor.