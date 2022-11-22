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2022 Dünya Kupası'nda kim şampiyon olacak? Oxford Üniversitesi hesapladı... 1 milyon kez denendi...

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#Dünya Kupası#Katar#Şampiyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 15:13

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 32 takımın şampiyon olmak için mücadele verdiği dev turnuvada kimin zafere ulaşacağı büyük merak konusu. Buradan yola çıkan Oxford Üniversitesi, Katar'da hangi takımın şampiyon olacağını hesapladı. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ve Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz, kupada nereye kadar ilerleyebilecek? İşte sürpriz final ve birbirinden ilginç sonuçlar...

1/16DÜNYA KUPASINI KİM KAZANACAK

DÜNYA KUPASINI KİM KAZANACAK?

İngiltere'den dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda kimin şampiyon olacağına dair ihtimalleri sıralayan özel bir çalışma gerçekleştirdi.

2/161 MİLYON KEZ HESAPLANDI

1 MİLYON KEZ HESAPLANDI

Üniversitenin matematik bölümünde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, grup aşamalarında 1 milyon, eleme turlarında ise 100 bin kez yapılan denemelerin sonunda turnuvayı kazanması en muhtemel takımı hesapladı.

3/16A GRUBU

A GRUBU

1. Hollanda, 2. Ekvador, 3. Senegal, 4. Katar

4/16B GRUBU

B GRUBU

1. İngiltere, 2. İran, 3. Galler, 4. ABD

5/16C GRUBU

C GRUBU

1. Arjantin, 2. Meksika, 3. Polonya, 4. Suudi Arabistan

6/16D Grubu

D Grubu

1. Fransa, 2. Danimarka, 3. Avustralya, 4. Tunus

7/16E GRUBU

E GRUBU

1. İspanya, 2. Almanya, 3. Japonya, 4. Kosta Rika

8/16F GRUBU

F GRUBU

1. Belçika, 2. Hırvatistan, 3. Kanada, 4. Fas

9/16G GRUBU

G GRUBU

1. Brezilya, 2. İsviçre, 3. Sırbistan, 4. Kamerun

10/16H GRUBU

H GRUBU

1. Portekiz, 2. Uruguay, 3. Güney Kore, 4. Gana

11/16SON 16 TURU

SON 16 TURU

Joshua Bill'in çalışmasına göre; 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda - İran, Arjantin - Danimarka, İspanya - Hırvatistan, Brezilya - Uruguay, İngiltere - Ekvador, Fransa - Meksika, Belçika - Almanya ve Portekiz - İsviçre eşleşmeleri oynanacak.

12/16İLK SÜRPRİZİ BELÇİKA YAPIYOR

İLK SÜRPRİZİ BELÇİKA YAPIYOR

Son 16 Turu'nda en büyük sürprize Almanya'yı eleyen Belçika imza atıyor. Diğer eşleşmelerde ise favoriler tur atlıyor. Hesaplamalara göre bu turda çeyrek final bileti alan takımlar; Hollanda, Arjantin, İspanya, Brezilya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Portekiz oluyor.

13/16İNGİLTERE FİNAL GÖREMİYOR

İNGİLTERE FİNAL GÖREMİYOR

Çeyrek finalde Hollanda - Arjantin, İspanya - Brezilya, İngiltere - Fransa, Belçika - Portekiz eşleşirken turnuvanın favorilerinden gösterilen İngiltere, son şampiyon Fransa'ya mağlup olarak 2022 Dünya Kupası'na yarı final göremeden veda ediyor.

14/16İŞTE YARI FİNALİSTLER

İŞTE YARI FİNALİSTLER

Diğer eşleşmelerde alınan sonuca göre adın yarı finale yazdıran diğer takımlar Arjantin, Brezilya, Fransa ve Belçika oluyor.

15/16ARJANTİN ELENİYOR, SÜRPRİZ FİNAL

ARJANTİN ELENİYOR, SÜRPRİZ FİNAL

Yarı final ise Arjantin - Brezilya ve Fransa- Belçika eşleşmelerine sahne oluyor. Lionel Messi önderliğinde büyük çoğunluğun favori olarak gördüğü Tangocular, Brezilya'ya mağlup olarak final şansını kaçırıyor. Belçika ise İngiltere'yi çeyrek finalde saf dışı bırakan son dünya şampiyonu Fransa'yı kupanın dışına iterek finale yükseliyor.

16/16ŞAMPİYON BREZİLYA

ŞAMPİYON BREZİLYA

Brezilya ile Belçika arasında oynanan sürpriz niteliğinde final maçını Brezilya kazanıyor ve Sambacılar, tarihte 6. kez dünya şampiyonu olarak bu alandaki liderliğini perçinliyor.

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#Dünya Kupası#Katar#Şampiyon