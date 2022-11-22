2022 Dünya Kupası'nda kim şampiyon olacak? Oxford Üniversitesi hesapladı... 1 milyon kez denendi...

İLK SÜRPRİZİ BELÇİKA YAPIYOR

Son 16 Turu'nda en büyük sürprize Almanya'yı eleyen Belçika imza atıyor. Diğer eşleşmelerde ise favoriler tur atlıyor. Hesaplamalara göre bu turda çeyrek final bileti alan takımlar; Hollanda, Arjantin, İspanya, Brezilya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Portekiz oluyor.