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İsmail Yüksek çıkışını A Milli Takım'da da sürdürdü

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#İsmail Yüksek#A Milli Takım#Fenerbahçe
İsmail Yüksek çıkışını A Milli Takımda da sürdürdü
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

23 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe’deki çıkışını ilk kez çağrıldığı Milli Takım’da da devam ettiriyor. İmkanı olmasına rağmen ev tutmayıp Samandıra’da tesislerde kalan ve her fırsatta Jorge Jesus’la konuşup sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışan İsmail hem performansını hem değerini arttırdı.

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Bu sezon Fenerbahçe’deki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen İsmail Yüksek, Ay yıldızlı forma ile yakaladığı şansı da iyi kullanarak Lüksemburg karşısında hayat veren golü attı ve hem Türkiye’yi hem sarı lacivertli camiayı hem de Gölcük ve Bursa’da bulunan yakınlarını çok mutlu etti.

HAYâL ETTi, ŞiMDi MEYVELERi TOPLUYOR

Lüksemburg maçının ardından “Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum” diyen İsmail Yüksek başarı için kararlı olduğunu hemen hemen her fırsatta dile getiriyor.

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KENDiNi TESiSLERDE KAMPA ALDI

İmkanı olmasına rağmen İstanbul’da ev tutmayan 23 yaşındaki futbolcu Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kalarak kendine adeta bütün bir sezon sürecek kampa aldı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’la hazırlık maçlarında başlayan saha içi konuşmaları, antrenmanlarda da devam ettiği öğrenilirken kendisini daha da geliştirmek isteyen genç futbolcu, tercüman Sinan Levi aracılığıyla sık sık Portekizli teknik adama sorular sormaya, yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor.

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DEĞERiNi HER GEÇEN GÜN KATLIYOR

Sessiz, mütevazı, saygılı ve öğrenmeye, gelişmeye açık örnek bir sporcu olarak tarif edilen İsmail Yüksek, sezon başı 350 bin Euro olan piyasa değerini 4 ay gibi kısa bir sürede 6,5 kat yükselterek 2,3 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Milli Takım’a seçilmesi ve Lüksemburg performansıyla bu rakam şimdiden 3 milyon Euro’yu bulmuş durumda.

TAKIMDA EN iYi ARKADAŞI ALiOSKi

Kendisi gibi Bursalı olan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Altay Bayındır’la çok iyi anlaşan İsmail Yüksek’in takım içindeki en iyi arkadaşının ise kadroya yeni katılan Kuzey Makedonyalı futbolcu Alioski olduğu öğrenildi.

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#İsmail Yüksek#A Milli Takım#Fenerbahçe

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