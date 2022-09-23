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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için açıklama

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Beşiktaş
Jorge Jesustan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 16:53

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, bugünkü antrenmanda FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

3 günlük iznin ardından çalışmalarımıza bugün tekrardan başlıyoruz. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu ara bize iyi geldi, önemliydi. Benim için de Portekiz’e gidip ailemi görme fırsatıydı. Hepimiz izinden daha enerjik bir şekilde dönüyoruz. Fenerbahçe, bu ara öncesince çok güçlü, iyi bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim için ara vermemek olurdu ama milli maçlar var. Dolayısıyla bu dönemde de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok oyuncumuz mili takımlarında ülkelerini temsil ediyorlar.

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"İLK DERBİ MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

Takımımızın hafta hafta gelişim gösterdiği görüldü. Teknik ekibimiz de fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Gelişim göstererek bugünlere kadar geldik. Şimdi önümüzde benim Türkiye’ye oynayacağım ilk derbi maçı olan Beşiktaş maçı var. Bugünden itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda burada 12 oyuncumuz var, diğerleri milli takımlardalar. Bugünden itibaren ilk odağımız bir sonraki oynayacağımız derbi maçı olacak.

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Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şey bu kulübün futbol branşındaki bütün profesyonellerinin şunu anlamasını istiyoruz ki hedeflerimize ulaşabilmemiz için hepimizin birlik olması gerekiyor, taraftarlarımız da buna dahil. Tabii ki pozitif sonuçlar aldığınız zaman işler daha kolay oluyor. Şu anda birlik olmuş bir grubuz. Takımdaki herkes bu takımın gelişebilmesi için gerek antrenmanlarda gerek antrenman dışında fikirlerini paylaşıyor. Hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. Hedeflerimizin de bildiğiniz gibi en önemlisi tekrardan Fenerbahçe’yi şampiyonluğa ulaştırabilmek. Bunun için de her geçen gün çok çalışıyoruz.

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TARAFTARA ÇAĞRI

Bu meslekteki uzun yılların vermiş olduğu bir tecrübe bu. Taraftarların talepkâr olması normal, taraftarlar her zaman talepkârdır, Fenerbahçe’de de durum bu şekilde. Onlar bizim için her zaman 12. oyuncu oldular, itici güç oldular. Takımımızın kalitesini gösterebilmesi için her zaman yardımcı oldular. Bize inanmaya devam etsinler, biz de onlara inanmaya devam ediyoruz. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda da onların yanımızda olması bizler için çok önemli, çünkü birlikte olursak Fenerbahçe’yi şampiyon yapabiliriz.

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OYUNCULARIN MİLLİ TAKIMLARDAKİ PERFORMANSI HAKKINDA

Onlar gol attıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Oyuncularımızın milli takımlarında yüksek performans sergilediklerini gördüğümüzde hem teknik direktör olarak ben mutlu oluyorum hem de taraftarlarımız mutlu oluyorlar. Tabii ki oyuncuların değeri bildiğimiz bir şey ama bunu ortaya çıkarmak için, oyuncuların bireysel anlamda kendilerini geliştirebilmesi için çok çalışıyoruz. Özellikle İsmail’in ilk milli maçında çok iyi bir performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takımın geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak. Biz, belirtmiş olduğum gibi bütün kolektif çalışmalarımızı aslında bireysel olarak oyuncuların en iyilerini çıkarabilmek için yürütüyoruz.

 

 

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Beşiktaş

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