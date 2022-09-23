Son Dakika: A Milli Takım'da İsmail Yüksek gerçeği! Kimse beklemiyordu... Meğer ilk kez...

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip 8. dakikada Martins ile öne geçerken yanıt 16. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle geldi. Lüksemburg, 37'de Sinani ile durumu 2-1'e getirirken Chanot'un 2 dakika sonra kendi kalesine attığı golle devreye 2-2'lik skorla girildi. Milliler, 69. dakikada Rodrigues'in golüyle 3. kez geriye düşerken son sözü 87. dakikada İsmail Yüksek söyledi.

Alınan bu sonucun ardından A Milli Takım, ilk kez puan kaybı yaşarken 13 puanla liderliğini ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

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3 İSABETLİ ŞUTTA 3 GOL

Gruptaki ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen A Milli Takım'ın bu serisi Lüksemburg karşısında sona erdi. Konuk ekip, 3 isabetli şutla 3 gol bularak ilginç bir istatistiğe imza attı.

50 YIL SONRA İLK KEZ YENEMEDİK

A Milli Takım, Ekim 1972'den bu yana ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçı kazanamadı. Milliler, 50 yıl önceki maçta sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Ayrıca Milliler, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta üç gol yedi.

Lüksemburg, son 4 yılda Türkiye dışında Azerbaycan, Madagaskar, San Marino ve Moldova'ya 3 gol atabildi.

REKOR DİREKTEN DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı'nın 4 maçlık gol yememe serisi Lüksemburg maçıyla sona erdi. A Milli Futbol Takımı tarihinde daha önce hiçbir zaman 5 maçlık gol yememe serisi yakalamamıştı. Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunda ilk kez kalesinde gol gördü.

İSMAİL YÜKSEK 81'DE GİRDİ, 87'DE BİR İLKİ YAŞADI

Karşılaşmanın 81. dakikasında İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. Genç oyuncu böylece ilk kez A Milli Futbol Takımı formasını giyme başarısı gösterdi. Oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra 87. dakikada Zeki Çelik'in pasında topla buluşan İsmail Yüksek, ceza sahası yayı üzerinden düzgün bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi.

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Lüksemburg ağlarını jeneriklik bir golle sarsan İsmail Yüksek, milli takımdaki ilk maçında gol atma başarısı göstermiş oldu.

TAM NOT ALDI

Lüksemburg'a attığı nefis golle skoru belirleyen İsmail Yüksek, futbolseverler ve otoritelerden tam not aldı. Genç futbolcu, oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra attığı usta işi golle geceye damga vurdu.

Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansların ardından Salih Özcan'ın yerine Tolga Ciğerci ile birlikte A Milli Takım kadrosuna dahil edilen genç futbolcu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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ÜMİT MİLLİ TAKIM DETAYI ÇOK KONUŞULDU

Lüksemburg maçına ve son dönemde Türk futboluna damga vuran İsmail Yüksek'in profesyonel kariyerinde Ümit Milli Takım müsabakası bulunmuyor. Yetenekli oyuncu, ilk milli takım maçı tecrübesini A Takım formasıyla yaşadı ve bu mücadelede bir de gol atmayı başararak çok özel bir hikaye yazdı.

İLK KEZ 6 NUMARA OYNUYOR

İsmail Yüksek'e dair bir diğer detay ise adından bu kadar söz ettirdiği sezonda aslında alışık olmadığı bir mevkide oynuyor olması. Daha önce 8-10 numara oynayan İsmail Yüksek, kariyerinde ilk kez bu sezon 6 numarada oynuyor ve büyük beğeni topluyor.

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Lüksemburg maçı öncesinde konuşan İsmail Yüksek, bu konuyla ilgili olarak, "Futbol mücadeleye, güce dayalı bir oyun. Daha önce izleyenler bilir ben 8, 10 numara oynuyordum. İlk kez bu sene 6 numarada oynuyorum. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro var, Modric var. Boş zamanlarımda açıp onları izliyorum. Yüksek potansiyelleri oyuncuları izliyorum. Hocalarımın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde sahada göstermek istiyorum. Bu mevkiye alışmaya başladım" şeklinde konuşmuştu.

SON 4 AYDA DEĞERİNİ 6'YA KATLADI

Ağustos 2020'de Düzcespor'dan transfer edilen İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor 'da geçirdiği kiralık dönemlerinin ardından Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle büyük bir ivme yakaladı. Tecrübeli hocanın sunduğu bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren isim İsmail Yüksek oldu.

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F.Bahçe’ye 2020’de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor’dan transfer edilen ancak aradığı şansı bulamayarak önce Balıkesir’e, ardından Adana Demir’e ve Bursa’ya kiralanan İsmail Yüksek bu sezon Jorge Jesus’la adeta yeniden doğdu. 6’sı Avrupa’da 2’si ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa’daki tüm karşılaşmalara 11’de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini artırdı.

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe’ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro idi. Sonrasında Jorge Jesus’un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail 4 ay gibi kısa bir sürede değerini 6.5 kat artırıp 2.3 milyon Euro’ya çıkardı.

İSMAİL YÜKSEK: TOP BANA GELDİĞİNDE GOL OLACAĞINI HİSSETTİM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, gol attığı için mutlu olduğunu ancak kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirtti. Yüksek ayrıca, hayalleri olduğunu ve asla pes etmeyeceğini belirtti.

Genç futbolcu, "Benim için çok özel bir gün. Ay yıldızlı formamızla ilk maçım. Top bana geldiğinde gol atacağımı hissettim. Gol attığım için gerçekten mutluyum ama kazanamadığımız için üzgünüm. Sert bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Çok kaçırdık, olmadı. Aslında kendime güvenen biriyim. Hayallerim var, pes etmem. Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum." ifadelerini kullandı.

🗣İsmail Yüksek: Benim için çok özel bir gün bugün. Tarif edilemez bir mutluluk. pic.twitter.com/4QMaqSdYUi — TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE NELER HİSSETTİ?

Lüksemburg maçı öncesinde Milli takıma davet edildiği için çok gururlu olduğunu söyleyen İsmail Yüksek, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm futbolcuların hayali olan milli takıma seçildiğim için gururluyum. İnşallah bana duyulan güvene sahada en iyi şekilde cevap veririm" diye konuşmuştu.

"BENİM İÇİN İLKLERLE DOLU BİR SEZON OLUYOR"

Kendisi için ilklerle dolu bir sezon olduğunu ifade eden İsmail Yüksek, "Duygularımı anlatırsam bir kitap yazmış olurum. Daha önce de söyledim. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Üzüntüyü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluğum ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Ben hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayal eden ve hayallerinin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda hayalimi yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum" ifadelerini kullanmıştı.

"YEMEK YERKEN TİTRİYORDUM"

Milli takım davetini aldığında kulüpte olduğunu belirten 23 yaşındaki orta saha, "Haberi aldığımda kulüpteydim. Beklemediğim bir haberdi, inanılmaz derecede mutlu oldum. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici. İnanılmaz derecede heyecanlandım. Yemek yerken titriyordum, heyecanlıydım. Hala da heyecanlıyım. Çok mutluyum" demişti.

"BUNDAN SONRAKİ HAYALİM BURADA KALICI OLABİLMEK"

Teknik direktör Stefan Kuntz ve teknik ekiple tanıştığını dile getiren İsmail Yüksek, sözlerini şöyle noktalamıştı:

"Teknik ekiple tanıştık, konuştuk. Onların benden beklentilerini biliyorum. Ben de onların isteklerine karşı sahada karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Şu an hayallerimin olduğu yerdeyim. Bu formayla karşınızda röportaj veriyorum. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olabilmek."