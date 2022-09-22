Türkiye-Lüksemburg maçında bir ilk yaşandı! Son 4 yılda yalnızca 5 takım...

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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım ile Lüksemburg'un kozlarını paylaştığı maçta ilginç istatistikler ortaya çıktı.

ORTA SAHA İÇİN FERDİ TERCİHİ

Stefan Kuntz, Lüksemburg karşısına Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Eren Elmalı, Cengiz, Orkun Kökçü, Ferdi, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal 11'ini sahaya sürdü.

Alman teknik adamın, Fenerbahçe'de bu sezon beklerde görev yapan Ferdi Kadıoğlu'nu orta sahanın ortasında tercih etmesi dikkat çekti.

TOLGA CİĞERCİ'Yİ SAVUNMAYA ÇEKTİ

İlk yarının 2-2 sona ermesiyle birlikte ise Kuntz, devre arasında iki değişiklik yaptı. Halil Dervişoğlu ve Çağlar Söyüncü kenara gelirken Tolga Ciğerci ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

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Kuntz'un Tolga Ciğerci'yi savunma ortasında kullanması da çok konuşuldu.

3 İSABETLİ ŞUT 3 GOL

Gruptaki ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen A Milli Takım'ın bu serisi Lüksemburg karşısında sona erdi.

Konuk ekip, 3 isabetli şutla 3 gol bularak ilginç bir istatistiğe imza attı.

50 YIL SONRA KAYBETMEDİLER

A Milli Takım, Ekim 1972'den bu yana ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçı kazanamadı. Milliler, 50 yıl önceki maçta sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

İLK KEZ YAŞANDI

Ayrıca Milliler, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta üç gol yedi.

YALNIZCA 5 TAKIM

Lüksemburg, son 4 yılda Türkiye dışında Azerbaycan, Madagaskar, San Marino ve Moldova'ya 3 gol atabildi.