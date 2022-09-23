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Stefan Kuntz: Bugün iyi şeyler de oldu kötü şeyler de

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#Türkiye#Milli Takım#Lüksemburg
Stefan Kuntz: Bugün iyi şeyler de oldu kötü şeyler de
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 00:24

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg ile evinde 3-3 berabere kalan Milli Takımımızda teknik direkötr Stefan Kuntz maçı değerlendirdi.

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Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un değerlendirmeleri şu şekilde:

Bugün iyi şeyler de oldu kötü şeyler de. Kötü şeyler daha fazlaydı. Tatmin edici bir skor değil. Grubumuzu lider tamamlayıp lig yülseldik. Ben her zaman öğrenen ve gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bugün beraberliği son anlarda aldığımız için seviniyorum. Kaybetseydik geriye doğru bir adım atmış olurduk.

Takımın mantalitesini bir noktada beğendim. Her geri düşüşte geri dönmeyi başardık. Futbol ofansif ve defansif iyi oynanması gereken bir oyun. Bugün defansif olarak iyi değildik, büyük hatalar yaptık. Bu hatalardan ders almamız lazım. Bu seviyede bu tür hataların yapılmaması gerekiyor.

Gelişimde geri gidişler muhakkak olacaktır. Bugünkü maçtan dersler alınmazsa geri gidiş olur, gerekli dersleri çıkarırsak bu gibi sonuçlar geri gidiş sayılmaz.

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Bu maç öncesinde 3 savunmacımızı kaybettik. Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Üst düzeyde oynayan 6 oyuncumuz da bizimle değildi. Herkesin kendisine dersler çıkarması gereken bir maçtı.

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#Türkiye#Milli Takım#Lüksemburg

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