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Fenerbahçeli Joshua King, Norveç'in kadrosundan çıkarıldı

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#Fenerbahçe#Joshua King#Norveç
Fenerbahçeli Joshua King, Norveçin kadrosundan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 15:50

Norveç Milli Takımı'nda Joshua King, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

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Fenerbahçe’nin Norveçli futbolcusu Joshua Kingin kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için milli takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta mücadele eden Norveç Milli Takımı'nda Slovenya ve Sırbistan mücadeleleri öncesinde Joshua King sakatlık yaşadı.

Norveç Futbol Federasyonu takım doktoru Ola Sandın yaptığı açıklamada, King’in uyluk kemiğindeki problemden dolayı oynamaya müsait olmadığını ifade etti.

King'in sakatlığı ile ilgili edinilen bilgiye göre ise kas ağrısı bulunduğu sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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