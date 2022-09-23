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Fenerbahçe'de efsaneler gecesi!

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#Fenerbahçe#Cemil Turan#Oğuz Çetin
Fenerbahçede efsaneler gecesi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları 25 Eylül Pazar günü bir araya gelecek.

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Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, 1980’den bugüne sarı lacivertli formayı giyen efsane futbolcuları yıllar sonra ilk kez bir araya getiriyor.

‘Tavşan’ lakaplı Mustafa Arabacıbaşı’nın sahibi olduğu Ataköy 4. Kısım’daki Makriköy Restaurant’ında 25 Eylül Pazar günü gerçekleşecek organizasyona, Cemil Turan, Alpaslan Eratlı, Ergun Öztuna, Cem Pamiroğlu, Serdar Şenkaya, Onur Kayador, Ömer Kaner, Engin Verel, Ersoy Sandalcı, Önder Çakar, Oğuz Çetin, Zafer Tüzün, Nevruz Şerif ve Şenol Çorlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda eski futbolcu katılacak.

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#Fenerbahçe#Cemil Turan#Oğuz Çetin

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