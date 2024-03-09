İsmail Kartal'dan Avrupa'da gövde gösterisi! En yüksek galibiyet oranına sahip Türk takımı Fenerbahçe

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe karşısında maçın kesin favorisi olarak gösterilen Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı usta işi hamlelerle yerle bir ederek 3-0’lık bir yenilgi tattıran İsmail Kartal ve ekibi Türkiye’de takdirle izlenirken Avrupa’da da alkış aldı. Belçika 1. Ligi’ni 8 puan önde götüren, evinde 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Union Saint-Gilloise takımını üstelikte kendi evinde 3-0’la ezip geçerken Kartal’ın başarılı taktiğini ve oyuna dokunuşlarını 6 maddede toparlamak mümkün:

FRED İLE ORTA SAHA HAKİMİYETİNİ ALDI

1- Sakatlıktan dönen Fred’e forma verip, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski’nin yüksek verimle oynamasını sağlayarak orta saha hakimiyetini maç boyu elinde tuttu.

2- Oosterwolde ve Djiku gibi mücadeleci oyun yapısına sahip isimleri sahaya sürüp, rakibin ceza alanı içindeki pas bağlantılarını kesti, top göstermedi.

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3- Uzun boylu oyunculara sahip, duran toplarda çok etkili olduğu bilinen Belçika ekibine karşı gereksiz faullerden kaçınılıp, alan daraltarak duran top kullanma izini vermedi. Önce Çağlar’la, o sakatlanıp çıktıktan sonra Oosterwolde-Djiku ikilisiyle hava toplarında hakimiyet sağladı.

BATSMAN’IN MOTİVASYONUNU İYİ KULLANDI

4- Çağlar sakatlanınca hiç panik yapmadan B planını devreye soktu, Ferdi’yi sol beke, Oosterwolde’yi sol stopere sürdü ve Ferdi takımı ateşlerken, Oosterwolde’nin de mükemmel oyunuyla maçın tek hakimi Fenerbahçe oldu.

5- Takım arkadaşlarının biletlerini alarak karşılaşmaya, ailesi ve arkadaşlarından oluşan 150 yakınını davet eden Michy Batshuayi’nin yüksek motivasyonunu görüp kaptan Edin Dzeko’yu dinlendirip formayı ona verdi.

6- Hafta boyu yapılan ağır eleştirilere kulak tıkayıp, ligde kadroya almasa da Kent’i ve Krunic’i sahaya sürüp ikisine de güvendiğini gösterdi