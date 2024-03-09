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İsmail Kartal'dan Avrupa'da gövde gösterisi! En yüksek galibiyet oranına sahip Türk takımı Fenerbahçe

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#Fenerbahçe#Union Saint-Gilloise#Konferans Ligi
İsmail Kartaldan Avrupada gövde gösterisi En yüksek galibiyet oranına sahip Türk takımı Fenerbahçe
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ne kadar iyi bir taktisyen olduğunu Union SG deplasmanında gösterdi. Sarı lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı, uzun oyunculardan kurulu ve duran toplarda etkili olan rakibi kendi silahıyla vurdu. Fizikli ve hızlı oyunculara sahip Union Saint-Gilloise karşısında akılcı bir savunma futbolu oynattı, takımının tecrübesinden yararlandı. Çağlar Söyüncü sakatlansa da B planını hemen devreye sokup sorunu çözdü.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe karşısında maçın kesin favorisi olarak gösterilen Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı usta işi hamlelerle yerle bir ederek 3-0’lık bir yenilgi tattıran İsmail Kartal ve ekibi Türkiye’de takdirle izlenirken Avrupa’da da alkış aldı. Belçika 1. Ligi’ni 8 puan önde götüren, evinde 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Union Saint-Gilloise takımını üstelikte kendi evinde 3-0’la ezip geçerken Kartal’ın başarılı taktiğini ve oyuna dokunuşlarını 6 maddede toparlamak mümkün:

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FRED İLE ORTA SAHA HAKİMİYETİNİ ALDI

1- Sakatlıktan dönen Fred’e forma verip, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski’nin yüksek verimle oynamasını sağlayarak orta saha hakimiyetini maç boyu elinde tuttu.

2- Oosterwolde ve Djiku gibi mücadeleci oyun yapısına sahip isimleri sahaya sürüp, rakibin ceza alanı içindeki pas bağlantılarını kesti, top göstermedi.

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3- Uzun boylu oyunculara sahip, duran toplarda çok etkili olduğu bilinen Belçika ekibine karşı gereksiz faullerden kaçınılıp, alan daraltarak duran top kullanma izini vermedi. Önce Çağlar’la, o sakatlanıp çıktıktan sonra Oosterwolde-Djiku ikilisiyle hava toplarında hakimiyet sağladı.

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BATSMAN’IN MOTİVASYONUNU İYİ KULLANDI

4- Çağlar sakatlanınca hiç panik yapmadan B planını devreye soktu, Ferdi’yi sol beke, Oosterwolde’yi sol stopere sürdü ve Ferdi takımı ateşlerken, Oosterwolde’nin de mükemmel oyunuyla maçın tek hakimi Fenerbahçe oldu.

5- Takım arkadaşlarının biletlerini alarak karşılaşmaya, ailesi ve arkadaşlarından oluşan 150 yakınını davet eden Michy Batshuayi’nin yüksek motivasyonunu görüp kaptan Edin Dzeko’yu dinlendirip formayı ona verdi.

6- Hafta boyu yapılan ağır eleştirilere kulak tıkayıp, ligde kadroya almasa da Kent’i ve Krunic’i sahaya sürüp ikisine de güvendiğini gösterdi

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#Fenerbahçe#Union Saint-Gilloise#Konferans Ligi

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