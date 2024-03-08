Avrupa'da Fenerbahçe'den daha iyisi yok! Union Saint-Gilloise galibiyetiyle gelen rekor ve 11 yıl sonra...

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UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise''e konuk oldu. Belçika'daki mücadeleyi temsilcimiz 3-0'lık skorla kazandı.

BATSHUAYI ESKİ TAKIM ARKADAŞINA ATTI

Ülkesindeki maça 11'de başlayan Batshuayi, eski takımı arkadaşı Anthony Moris'i avladı ve takımını öne geçirdi.

Bu sezon Avrupa kupalarındaki altıncı golünü Union Saint-Gilloise ağlarına gönderen Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla FErnando'dan bu yana bu turnuvalarda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

İLK KEZ BAŞARDI

Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle birlikte Fenerbahçe bu sezon bir ilki başardı. Union Saint-Gilloise ağlarına üç gol gönderen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında ilk kez bir deplasman maçında üç gol attı.

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11 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Ayrıca İsmail Kartal'ın öğrencileri, Mart 2013'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında bir eleme turuna ilk maçı deplasmanda kazanarak başladı.

EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'daki 13 maçının 11'ini kazandı ve bu turnuvalarda tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını yakalayan Türk takımı oldu.

AVRUPA'DA DAHA İYİSİ YOK

Opta'nın verilerine göre; Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor. West Ham United da bu süreçte 19 galibiyetle sarı-lacivertlile eşit durumda.