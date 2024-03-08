Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı! Ellerini havaya kaldırıp öylece bakakaldı... | Premier Lig devi de talip oldu

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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçından sonra Carlo Ancelotti'den forma sözü alan milli futbolcumuz Arda Güler, hırsıyla antrenmana damgasını vurdu.

Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Iniesta'nın imza hareketi "La Croqueta" ile rakibini geçmesi büyük beğeni topladı.

Önüne geleni çalımlayıp harika goller atan milli yıldız, "Lionel Messi'den esintiler" sunarken bir pozisyonda geçtiği takım arkadaşı yediği çalıma inanamayarak ellerini havaya kaldırdı.

İtalyan teknik adamın Arda Güler ile özel bir görüşme yaptığı ve pazar günü oynanacak Celta Vigo maçında hazır olmasını istediği iddia edilmişti.

🔥 Arda Güler mest ettipic.twitter.com/Ku1wwk1Oos —Spor Arena (@sporarena) March8, 2024

CARLO'YA MESAJ

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Antrenmandaki başarılı görüntüsüyle izleyenleri mest eden Arda Güler, Carlo Ancelotti'ye adeta "Ben buradayım" mesajı verirken transfer iddiaları gelmeye devam etti.

Real Madrid'i yakından takip eden Defensa Central'de yer alan habere göre; Real Madrid'in kiralık olarak göndermek istediği Arda Güler'e, İtalyan devi Milan'dan sonra yeni kulüpler de talip oldu.

MILAN'A DEV RAKİPLER

Arda Güler için yaz aylarında birçok takımın devreye girmesi beklenirken Milan'a Premier Lig ve Bundesliga'dan rakipler çıktığı öne sürüldü.

XABI ALONSO FAKTÖRÜ

İspanyol medyasından yer alan haberde, Arda Güler ile Xabi Alonso'nun yenilgisiz takımı Beyer Leverkusen ve Premier Lig devi Tottenham'ın ilgilendiği önü sürüldü.

Haberde, Arda Güler'in Xabi Alonso ile iyi bir gelişim kaydedebileceği vurgulanırken Tottenham'ın yolunu tutmasının da olası olduğu belirtildi.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon başında Real Madrid'e transferinden 20 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Genç yıldızın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verileceği belirtildi.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.