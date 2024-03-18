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İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonsporlu Egemen Korkmaz'a tepki: Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
İrfan Can Eğribayattan Trabzonsporlu Egemen Korkmaza tepki: Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 01:14

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından istenmeyen taraftar olayları yaşanırken Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz'a tepkiler yükseldi.

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Fenerbahçe kaleci İrfan Can Eğribayat ve sarı lacivertli taraftarlar, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz'a yaşanan olayların ardından sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.

Trabzon'da oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir kısım bordo mavili taraftar, sahaya girerek sarı lacivertli futbolculara saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlileri, sahaya girmeye çalışan ve sarı lacivertli oyunculara saldırıda bulunan taraftarları engellemeye çalışırken istenmeyen olaylar yaşandı.

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Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat ve sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medya paylaşımlarıyla bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve kariyerini Trabzonspor'da yardımcı antrenör olarak sürdüren Egemen Korkmaz'a tepki gösterdi.

Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçeli oyunculara saldırıda bulunduğunu belirten Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden eski oyuncularına tepki gösterdi.

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Fenerbahçeli file bekçisi İrfan Can Eğribayat, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz! Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." paylaşımı yaptı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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