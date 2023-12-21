"İcardi böyle oynarsa Kadıköy'de Galatasaray'ın işi zor! Derbide Fred'in yokluğu büyük kayıp"

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Spor yazarları Süper Lig yarışının zirvesindeki iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarını değerlendirdi.



Yazarlarımızdan Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki 4-3'lük galibiyeti yorumlarken; Güntekin Onay, sarı kırmızılıların iç sahada 1-0 kazandığı Karagümrük mücadelesini köşesine taşıdı.



Uğur Meleke: Süper Lig’in üzerindeki adamlar



Birkaç sporsevmezi, gözü dönmüş fanatiği, ticari çıkarlarını sporcuların hakkından üstün gören kalpsizi futboldan temizleyemediğimiz için oyunu konuşamadığımız acayip günlerdeyiz. Dün Süper Lig’in iki devi, zirvenin iki ana yarışçısı sahaya çıktılar. Güzel müsabakalar oynandı Kayseri ve Seyrantepe’de. Ancak sevgili dostum Cüneyt Özdemir dünkü programında güzel özetlemiş durumumuzu: “Eğlencesini yitirdi bu ülke. Son kurban futbolun ruhuna el fatiha”

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DERBiNiN PROVASI GiBiYDi

Önce saat 17’de kıran kırana bir maç oynandı Kayseri’de. Fenerbahçe kadrosunda birkaç kritik değişiklik söz konusuydu. Savunma göbeğinde Djiku’nun yeni partneri Serdar Aziz’di. Ki bir tür derbi provası sayılabilir bu. Müsabaka ritmi eksik olan Serdar Aziz’in İsmail’le birlikte 45’te yaptıkları hata, gole mâl oldu. Cardoso’nun golü öncesinde de Serdar’ın maç eksiği hissedildi yine.





DZEKO, BATSHUAYi ÇOK FARKLI

F.Bahçe kadrosundaki bir diğer önemli farklılık da en uçtaydı, Dzeko’nun rolünde Batshuayi’yi izledik dün. Belçikalı santrfor 3 golle kendi adına unutulmaz bir güne imza attı ama tabii Dzeko daha farklı bir futbolcu. Fenerbahçe’nin sadece 9 numarası değil, aynı zamanda orta sahasının, oyun kurulumunun da bir parçası. Fenerbahçe, son iki müsabakada, Dzeko da sahadayken Beşiktaş’ı ve Spartak Trnava’yı sürklase etmişti.

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EN BÜYÜK EKSiKLiK FRED

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Trnava’yı büyük oyun farkıyla yendiler, oyuncu farkıyla değil. Ancak dün Kayseri’ye karşı kurdukları üstünlük, oyuncu farkıydı daha çok. Özellikle Fred’in zekası ve Cengiz’in keskinliğiyle kazandı dün Kayseri’de. Fred bence Süper Lig’in üzerinde kalitede bir adam ve onun derbide yokluğu şüphesiz ki büyük bir eksiklik sarı-lacivertliler için. Galatasaray için Torreira neyse, Fenerbahçe için de Fred o anlama geliyor artık.

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EKSTRA DEMiRBAY’DAN

20’deki maçta da aynen Kayseri’de olduğu gibi yine orta sınıfın iyi bir temsilcisini seyrettik Galatasaray’ın karşısında. Shota bence şu anda ligin en şanslı teknik adamı. Zira Alpaslan Erdem ona son derece organize, son derece kompakt oynayan bir takım bıraktı. Galatasaray’ın böyle bir günü geçmek için bir ekstraya ihtiyacı vardı, o ekstra da Kerem Demirbay’ın şutlarıyla geldi zaten.

Güntekin Onay: Derbi öncesi zor gelen 3 puan



Galatasaray, bu sezonun iç sahada en çok bocaladığı maçını oynadı. Oyunun genel anlamda hakimi olmasına rağmen sarı-kırmızılar dün 2 temel sorun yaşadı saha içinde. Bunlardan ilki, Icardi’yi rakip ceza alanında topla buluşturamamak idi. Gerçi bunda Arjantinli golcünün çoğu pozisyonda ağır kalması ve hareketsizliğinin de etkisi vardı.

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2. TOPLARI DA ALAMADI

Galatasaray’ın bir diğer sorunu ise ataklarda kaybedilen topların ardından 2’nci topu almakta zorlanmasıydı. Düşük enerji ve tempo, yoğunluğu olmayan bir pres de zaman zaman Fatih Karagümrük’ün kendi yarı sahasından kolay çıkmasını sağladı.

Kerem Aktürkoğlu’nun istekli oyunu; Sacha Boey ve Torreira’nın istikrarlı şekilde kendi standartlarında kalmaları, özellikle de Kerem Demirbay’ın da ilk yarıdaki performansı Galatasaray açısından sevindirici olan idi.

MERTENS-iCARDi KAYIPTI

Mertens ve Icardi’nin hayal kırıklığı yaratan performansları sarı kırmızıların hücumdaki üretkenliğini de etkiledi. Öyle ki Icardi hiç ikili mücadele kazanamadı ve maç boyunca rakip ceza alanında sadece 5 kez buluşabildi. Kopenhag maçı sonrası, Fenerbahçe derbisi öncesinde dünkü kötü oyun normal kabul edilebilir. Ancak son dakikada kaleye giden topa dokunup golün geçersiz olmasını sağlayan Serdar Dursun’un bu hamlesi ile Galatasaray 3 puanın sahibi olduğu için şanslıydı.

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Derbi için Icardi’ye bir terapi şart. Arjantinli golcü böyle oynarsa Galatasaray’ın Kadıköy’de işi zor olur.