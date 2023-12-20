Fenerbahçeli futbolcudan Kayserispor maçı sonrası açıklama: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

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Fenerbahçeli futbolcular Cengiz Ünder, Osayi Samuel ve Michy Batshuayi, Kayserispor'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Oynadıkça güçlendiğini ve bugüne kadar yapılan olumsuz eleştirilere kulağını kapattığını kaydeden Cengiz Ünder, "Bu zamana kadar çok çalıştım. Sakatlığımın üzerinden uzun zaman geçti. Bugünlere gelmek için elimden geleni en fazlasıyla çalıştım. Bugün gol atacağımı da hissediyordum. Arkadaşlarıma da söyledim, arkadaşlarım da bana atacağımı söyledi. Çok mutluyum. Fenerbahçe formasıyla ilk golüm. Umarım daha fazla goller atarım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Golümü attım, moralim yerinde. Çok şey gördüm ama bunların hepsini yuttum. Ben her zaman işime bakan bir futbolcuyum. Yaşım da genç, elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Fenerbahçe forması için de yüzde yüzümden daha fazlasını yapacağıma herkes emin olsun. Ben oynadıkça güçlü oluyorum. Samsunspor maçında oynadım, asist yaptım. Bu maçta oynadım, ligde ikinci maçım daha. Oynadıkça daha güçlü oluyorum. Bugün de bunu gösterdiğime inanıyorum. Bu golüm de Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun" diye konuştu.

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"DERBİDEN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Her takımı yenebileceklerini belirten Osayi, "Zor bir maçtı. Zor bir takıma karşı oynayacaktık. İyi bir takıma karşı oynayacaktık. Düşündüğümüz gibi oldu. İyi savaşmamız gerekiyordu, bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için en önemli şey olan galibiyeti elde ettik. Tabii ki büyük bir derbi. Bu derbinin önemimi biliyoruz. Onlar da bizi yenmek isteyeceklerdir. Ama bizler de kendimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Takım olarak şu anda sahip olduğumuz öz güvenle herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

"PERFORMANSIMDAN VE GOLLERİMDEN DOLAYI MUTLUYUM"

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ancak kırmızı kartların morallerini bozduğunu söyleyen Batshuayi, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Kayserispor deplasmanı her takım için zor bir deplasmandır. Komplike bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman Kayserispor'un iyi performansı vardı, zaman zaman da bizim. Bugün 3 puan almamız gerekiyordu, en önemlisi buydu. Bunu da başardık derbi öncesi. Genel anlamda 3 puan bizim için önemliydi. Goller attığım için de mutluyum. Galatasaray'a karşı oynayacağız. O maç öncesi bu galibiyet öz güven sağladı. Dün hocamızla görüştük, yapmam gerekenleri söyledi. Ben de elimden geleni yapmak istediğimi söyledi. Bugün de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Performansımdan ve gollerimden dolayı mutluyum. Fred'i kaybettik o üzüntü verdi. Mutluyuz ama biraz da hayal kırıklığı yaşadık bu kırmızı kartlarda dolayı." açıklamasını yaptı.