Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi ve Angelino sözleri

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 ile geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

Beni geçen seneye götüren bir maç oldu. Geçen sene de %100 performansımızla oynayamadığımız fakat kazandığımız maçlar olmuştu. Fatih Karagümrük'ü oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık olmaması.. Maçlar öncesi zorluklardan.

DERBİ HAKKINDA: İKİ TAKIM DA REKORLAR KIRIYOR

İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız deplasmanda da kazanmak. Sergio Oliveira olmayacak. Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız. Kart cezası ve sakatlık sıkıntımız olmadı. Elimizdeki iyi bir kadro ile çıkacağız. Kazanarak lider duruma gelmek isteyeceğiz. İki takım da kazanmak isteyecek. Amacımız, hayalimiz kazanarak dönmek. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz.

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ANGELINO NEDEN KADRODA YOKTU?

Angelino'yu bugün kullanmayacaktık. O yüzden kadroda düşünmedik. Bizle birlikte antrenmanlarını yapıyor çok iyi bir karakter. Transfer ile kararımızı önümüzdeki hafta vereceğiz."