Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Serdar Dursun saç baş yoldurdu! Sosyal medyada 'bencil' tepkisi

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rams Park'ta Galatasaray ile karşılaşan VavaCars Fatih Karagümrük'te Serdar Dursun'un hatası belki de puana mâl oldu.

OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kopenhag maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 6 değişiklik yaptı. Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kopenhag maçının 11’ine göre Karagümrük karşısında 6 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan, Tete ve Wilfried Zaha'nın yerine Günay Güvenç, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez ile Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

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Gözden Kaçmasın Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında penaltı itirazı Haberi görüntüle

Galatasaray’da sarı kart cezalısı olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç yer aldı. Günay, Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11’de başladı. 32 yaşındaki file bekçisi daha önce Kasımpaşa maçında Muslera sakatlıktan sonra oyuna girmişti.



BARIŞ ALPER YILMAZ BU SEZON 3. KEZ SOL BEKTE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşısında sol bekte Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Barış Alper bu sezon ayrıca Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarında da sol bek pozisyonunda oynamıştı.

HAKİM ZİYECH 2 MAÇ SONRA 11'DE YER ALDI

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Karagümrük maçında 11'de görevlendirildi. Son olarak Pendispor mücadelesine 11'de başlayan Ziyech Adana Demirspor maçında sakatlığından dolayı yer almazken, Kopenhag müsabakasında ise oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray, Fatih Karagümrük müsabakasına; Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedekler ise; Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

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GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1-0’lık skorla ayrıldı ve sahasındaki kaybetmeme serisine devam etti. Cimbom evinde son olarak Giresunspor’a kaybetti. Aslan bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

GALATASARAY’DAN LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetini elde ederken Teknik Direktör Okan Buruk, Şota Arveladze karşısında ilk galibiyetini elde etti.

Ligde son olarak Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Aslan bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ü mağlup etmeyi başardı. Galatasaray gelecek hafta pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZONKİ 8. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 5., toplamdaki 8. golünü kaydetti.

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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Mücadelenin 41. dakikasında Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin’den seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Kerem bu gollerin 5’ini Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Wilfried Zaha’ya bıraktı.

SERDAR DURSUN SAÇ-BAŞ YOLDURDU

Galatasaray, müsabakanın 41. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken son anlara bu skorla girildi.

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Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray kalesine yüklenen Fatih Karagümrük'te Kevin Lasagna golü atsa da Serdar Dursun'un dokunuşu golü iptal ettirdi.

Fatih Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Kevin Lasagna kafayı vurdu, top ağlara giderken Serdar Dursun arka direkte topa dokunduğu için ofsayt bayrağı kalktı.

Bu pozisyon sonrası üzüntüyle yere yığılan Kevin Lasagna çimleri yumrukladı.

Serdar Dursun'un pozisyonu kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum alırken 'bencillik' vurgusu yapıldı.