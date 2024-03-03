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Hatayspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlara kim, ne dedi? 'Net kırmızı kart!'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#FENERBAHÇE#Hatayspor
Hatayspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlara kim, ne dedi Net kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 09:32

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmadaki kritik kararları beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte detaylar...

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Hatayspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Mersin'de oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararları ise beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi.

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İşte yorumlar;

"SARI KART FAZLA OLDU"

43. dakikada Massanga’nın müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: “Burada kart göstermeseydi daha uygun olurdu benim için”

Bülent Yıldırım: “Sadece faul vermek yeterli. Kart göstermeyip tavrını belli etse yeterli olurdu. Sarı kart fazla oldu.”

Deniz Çoban: “Bence de sarı kart fazla oldu. Pozisyonda bir sertlik yok.”

Hatayspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlara kim, ne dedi Net kırmızı kart

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"NET İKİNCİ SARI KART"

85. dakikada Massanga’nın Krunic’e faulünde kart çıkmaması doğru karar mı?

Bahattin Duran: "Usülsüz bir müdahale de var. Bence topu aldıktan sonra umut vadeden bir atak da var. İkisinden sonra da bu hareket benim için net bir sarı kart"

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Bülent Yıldırım: "Bu taktik bir faul. Hakemin bu sebepten bir yaklaşım hatası var. Tartışmasız bir sarı kart."

Deniz Çoban: "Net ikinci sarı kart. Tartışması dahi yok"

Hatayspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlara kim, ne dedi Net kırmızı kart

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#Hatayspor

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