Hatayspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlara kim, ne dedi? 'Net kırmızı kart!'

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Hatayspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Mersin'de oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararları ise beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi.
İşte yorumlar;
"SARI KART FAZLA OLDU"
43. dakikada Massanga’nın müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: “Burada kart göstermeseydi daha uygun olurdu benim için”
Bülent Yıldırım: “Sadece faul vermek yeterli. Kart göstermeyip tavrını belli etse yeterli olurdu. Sarı kart fazla oldu.”
Deniz Çoban: “Bence de sarı kart fazla oldu. Pozisyonda bir sertlik yok.”
"NET İKİNCİ SARI KART"
85. dakikada Massanga’nın Krunic’e faulünde kart çıkmaması doğru karar mı?
Bahattin Duran: "Usülsüz bir müdahale de var. Bence topu aldıktan sonra umut vadeden bir atak da var. İkisinden sonra da bu hareket benim için net bir sarı kart"
Bülent Yıldırım: "Bu taktik bir faul. Hakemin bu sebepten bir yaklaşım hatası var. Tartışmasız bir sarı kart."
Deniz Çoban: "Net ikinci sarı kart. Tartışması dahi yok"