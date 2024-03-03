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Valencia - Real Madrid maçında görülmemiş olay! 90+9. dakikada gol olmadan 2 saniye önce gelen düdük ortalığı karıştırdı | Ancelotti çıldırdı, sahaya girdi...

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#La Liga#Real Madrid#İspanya
Valencia - Real Madrid maçında görülmemiş olay 90+9. dakikada gol olmadan 2 saniye önce gelen düdük ortalığı karıştırdı | Ancelotti çıldırdı, sahaya girdi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 08:58

İspanya LaLiga'nın 27. haftasında lider Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Valencia ile 2-2 berabere kalırken son düdüğün ardından saha karıştı.

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İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelirken maç sonu inanılmaz bir olay yaşandı.

Mestalla'da oynanan maçta 2-0 geriye düşen Real Madrid karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladı.

Real Madrid'in gollerini 45+5 ve 76. dakikalarda Vinicius Junior attı.

Valencia'nın golleri ise 27. dakikada Hugo Duro ve 30. dakikada Roman Yaremchuk'tan geldi.

Valencia'da Cenk Özkaçar 90. dakikada oyuna dahil olurken Real Madrid'de ise Arda Güler süre almadı.

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HAKEMDEN İNANILMAZ DÜDÜK

Valencia - Real Madrid maçının son düdüğü ortalığı karıştırdı.

Real Madrid'in Valencia karşısında 90+9'da galibiyet golünü attığı esnada Jesus Gil Manzano hakem maçı bitirdi.

Valencia - Real Madrid maçında görülmemiş olay 90+9. dakikada gol olmadan 2 saniye önce gelen düdük ortalığı karıştırdı | Ancelotti çıldırdı, sahaya girdi...

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GOL GEÇERLİLİK KAZANMADI

Real Madrid'de Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu esnada Jude Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

Real Madridli futbolcular 3. gole sevinirken Valencialı oyuncular ise mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Ancak kısa süre sonra hakem Jesus Gil Manzano'nun gol öncesi maçı bitirdiği anlaşıldı ve ortalık karıştı.

Valencia - Real Madrid maçında görülmemiş olay 90+9. dakikada gol olmadan 2 saniye önce gelen düdük ortalığı karıştırdı | Ancelotti çıldırdı, sahaya girdi...

REAL MADRID'DE İKİ KIRMIZI KART

Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterirken Carlo Ancelotti de sahaya girdi.

Yoğun tepki üzerine Real Madrid'de Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger kırmızı kart gördü.

ANCELOTTI: "BELLINGHAM'IN KIRMIZI KARTI BİZİ RAHATSIZ ETTİ"

Maçın ardından daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Ne diyebilirim ki... Söylenecek pek bir şey yok. Eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Kornerden sonra topa sahip olduk ve bence Valencia topa sahip olduğunda maçın bitmesi gerekiyordu. Sonra Bellingham'ın kırmızı kartı bizi rahatsız etti çünkü hakaret etmedi. Bellingham hakeme golün doğru olduğunu söyledi ve ona uygunsuz kelimelerle hitap etmedi. Hakemin maçla ilgili raporunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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#La Liga#Real Madrid#İspanya

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