Dolmabahçe'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında zirve düellosu! Fernando Santos ve Okan Buruk'un 11'leri netleşti

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Türk futbolunun iki dev kulübü, Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağı maç beIN Sports 1’den yayımlanacak. Ev sahibi siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Chamberlain, Tayfur ile sarı kart cezalıları Gedson ve Zaynutdinov oynamayacak. Konuk sarı kırmızılılarda sakatlıklarını atlatan Ziyech ile Aurier’in forma giyip giyemeyecekleri bugün netleşecek.

BEŞİKTAŞ’TA ALTI FUTBOLCU SINIRDA

Son 6 resmi maçta sadece 1 gol yerken rakip ağlara 10 gol gönderen Beşiktaş ise ezeli rakibini yenip çıkışını sürdürme amacında. Siyah beyazlılarda Necip, Masuaku, Svensson, Semih, Amartey ve Demir Ege derbi maça ceza sınırında çıkacak. Galatasaray, derbiyi kazanarak zirvedeki yerini korumayı ve hafta içi Ziraat Türkiye Kupası’nda Karagümrük karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyi unutturmayı amaçlıyor. Cimbom’un diğer hedefi, 2016’da yenilenen Tüpraş Park Stadı’nda ilk galibiyetini elde etmek.

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Gözden Kaçmasın Galatasaray'da derbi öncesi Mauro Icardi gelişmesi Haberi görüntüle

DÜNYA MARKASI İCARDİ Mİ PARLAYANYILDIZ SEMİH Mİ

Beşiktaş’ın 18’lik süper yeteneği Semih, son 10 maçta 9 gol atıp, bir de asist yaptı. G.Saraylı İcardi, Kartal’a karşı oynadığı 3 maçta da gol atarken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Zorlu derbide her iki takımın en büyük kozları forvetleri olacak. Beşiktaş’ta ilk 11’de oynamaya başladıktan sonra adeta fırtına gibi esen Semih Kılıçsoy, son 10 maçta 9 gol atıp, bir de asist yaptı. 18 yaşındaki genç santrforun, gol attığı 7 maçın 6’sı siyah beyazlıların galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaraylı Mauro İcardi, Beşiktaş’a karşı forma giydiği 3 maçta da takımının tüm gollerine imza attı. Geçen sezonki karşılaşmaların ilkini Cimbom 2-1, ikincisini Kartal 3-1 kazanırken, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı da Aslan 2-1 galip tamamlamıştı.

KALECiLER ÇOK FORMDA

Derbinin kaderinde kaleciler Mert Günok ve Fernando Muslera’nın performansları da belirleyici olacak. Beşiktaş, Mert’in kaleyi koruduğu lig maçlarında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Tecrübeli file bekçisi, forma giydiği maçların 10’unda kalesini gole kapatmayı başarırken diğer karşılaşmalarda 24 gol yedi. Mert, son 5 lig müsabakasında rakiplere gol izni vermedi. Muslera ise çıktığı 26 maçta 15 gol yedi. Uruguaylı eldiven bunların 13’ünde kalesini gole kapattı.

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7- G.Saray’ın Nisan 2016’dan bu yana en fazla yenilgi yaşadığı ve galibiyet alamadan en fazla konuk olduğu saha, Beşiktaş’ın stadı (1B 6M).

6- Beşiktaş, G.Saray’ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazandı. Sarı kırmızılılar önünde daha fazla iç saha galibiyeti alan tek takım F.Bahçe (10).

126- Beşiktaş ile G.Saray, bugün 355. kez karşılaşacak. Geride kalan 354 maçın 126’sını Aslan, 114’ünü ise Kartal kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Ligde oynanan maçlarda ise sarı kırmızılılar 49-39 üstün.