Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı analiz: Maçı VR gözlükle izliyor! | Türkiye'ye neden geri döndün?

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Hatayspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla sarı - lacivertliler oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti. Bu skorun ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında puan kaybını beklemeye başladı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, Mersin'de oynanan müsabakayı mercek altına aldı. Öte yandan Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin ile TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmayı televizyonda değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar;

Uğur Meleke: Asıl sorun Fred'sizlik mi Krunic'lilik mi?

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı devre arasında yayına giderken aklımda şu soru vardı: Sahi, 45 dakika boyunca Krunic topla hiç buluşmuş muydu? İstatistik firmasından rica ettim veriyi. Krunic ilk devreyi yalnızca 10 isabetli pasla kapatmıştı. 60’ıncı dakikada oyundan çıkarken de 14 isabetli pası vardı hanesinde. Bir büyük takımın merkez orta saha oyuncusunun 60 dakikada 40-50 isabetli pas yapmasını filan beklersiniz halbuki. Aynı dakikada kaleci Livakovic’in dahi isabetli pas sayısı 25’ti.

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MERT HAKAN iLK YARIDA % 94 PAS iSABETiYLE OYNADI

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa da aynen dünkü Hatayspor gibi Fenerbahçe’ye önde baskıyla başlamıştı maça. Fenerbahçe geride topu eveleyip geveliyor, sonunda Livakovic’e oynuyor ve Hırvat kalecinin uzun toplarıyla devam ediyordu hikâye. Dün de Hatay maça önde şiddetli baskıyla başladı. Ama Fenerbahçe bu kez geriden defalarca çıktı başarıyla. Zira sahada Krunic yoktu, onun yerine oynayan Mert Hakan Yandaş ilk yarıyı 34’te 32 ile % 94’lük pas isabeti ve ciddi etkinlikle bitirmişti.

FRED’iN YOKLUĞU TAKIMDAKi BÜTÜN OYUNCULARI ETKiLEDi

Fenerbahçe düne kadar ligde oynadığı son 6 maçta Fred’sizdi. Brezilyalı’nın yokluğunu gerçekten derinden hissettiler:

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1- Fred’siz sarı lacivertli takımın önde baskı kabiliyeti düştü, topu geri kazanma süreleri uzadı. Çok fazla geri koşmak zorunda kaldılar.

2- Fred’siz dönemde Szymanski kötüydü, 6 maçta gol ve asist üretemedi. Tadic de düşüş yaşadı.

3- Fred sahada olmayınca Dzeko ikinci-üçüncü bölge bağlantısı için sürekli derine geldi. Fenerbahçe’nin son bir buçuk aydır santrforu değil, oyun kurucusu oldu adeta Dzeko. Bu da Boşnak oyuncunun gol istatistiğini düşürdü ve kamuoyunda aleyhinde bir algı yaratılmasına sebep oldu. Oysa esas sorun Dzeko’da değildi, Fenerbahçe oyun kuramadığı için Boşnak forvetin derine gelmek zorunda kalmasıydı.

iSMAiL-MERT-SZYMANSKi ORTA SAHASI GAYET iYi iŞLEDi

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Dün 65’inci dakika itibariyle Fred döndü. Ancak dün Fred’siz ilk 1 saatte de Fenerbahçe, mevsim normallerine daha yakın bir top oynadı. Bu da bana şunu düşündürdü ister istemez: Fred’sizlik mi daha büyük sorundu Fenerbahçe için, yoksa Krunic’lilik mi? Zira İsmail-Mert-Szymanski orta sahası da dün gayet iyi işlettiler merkezi.

Engin Kehale: Tadic maçı VR gözlükle izliyor

Hatayspor maçı, Fenerbahçe için kırılma anı olabilirdi. Sarı lacivertliler, ritmini bulduğu anda dağları deviren bir camia fakat işler kötü gittiği anda da kendini Görevimiz Tehlike’deki mesajlar misali çabucak imha edebilen bir yapıya sahip. Formdaki dalgalanmalar sonrası Mersin’de bir karakter göstermek önemliydi.

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İsmail Kartal’ın kafasındaki oyunun sahaya yansıması için bazı rollerin iyi dağıtılması kritik. Bu kurgunun başında merkez orta saha geliyor. Bir kesici, bir rakip ceza sahasına girebilen pasör, bir de 10.5 numara en verimli dağılım. Tam da bu nedenle Szymanski yokken yerine ilk tercihler İrfan Can Kahveci ya da Cengiz olmalı.

WENGER ANTRENMANLARDA AT GÖZLÜĞÜ TAKTIRMIŞTI

Fenerbahçe taraftarı zaman zaman Tadic’in performansını sorguluyor çünkü artık futbol, sosyal medyadaki görüşün gerçekmiş gibi yansıtıldığı bir oyun. Arsene Wenger kariyerinin büyük bir bölümünü oyuncularına sahadaki görüş açılarını genişletmeye çalışarak geçirdi. Bunun için zaman zaman antrenmanlarda at gözlüğü bile taktırdı. Bir Tadic’i olsa, sadece onun videolarını izletmesi yeterliydi.

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Sırp oyuncu, sanki maçı pilot kameradan ya da VR gözlüğü ile izliyor gibi. Her koşuya, olan bitene hâkim. İlk golde Dzeko’yu kaçıran o, ikincide Cengiz’e asisti yapan yine o.

VERiMLi HÜCUM GOL GETiRDi

Osayi’nin golünde, takımın doğru kurguda ne kadar verimli hücum edebildiğini bir kez daha gördük. Livakovic’in vuruşuyla başlayan organizasyonda, hücum sonlanırken rakip ceza sahasında 5 Fenerbahçeli oyuncu vardı.

Fred’in de dönmesiyle İsmail Kartal’ın ideal düzen ve 11’den pek sapacağını sanmıyorum. Union Saint-Gilloise maçları, takımın tekrar şampiyonluk havasını yakalaması için önemli. Gelecek bir tur, artık hocayla ilgili çatlak sesleri tamamen susturur ve camia aynı hedeflere kilitlenir.

Tümer Metin: 'Cengiz'i yorgun çıkarken görmek istemiyorum'

"Oyuncu kendi performansını bilir. Rakamlarla konuşmuş. Bildiğimiz Cengiz bu değil. 60. dakikada Cengiz'i yorgun çıkarken görmek istemiyorum. Cengiz'in çok maçını izledim, bir oyun aklı koyardı onu görmedik."

Tugay Kerimoğlu: 'Türkiye'ye neden geri döndün?'

"Cengiz Ünder yine golün dışında çok etkili olamadı. Deplasmanda nasıl oynaması gerekirse öyle oynadı Fenerbahçe. Rakip de fazla zorlayamadı. Dzeko çok istekliydi ve bence maçın adamıydı."

BANA DA ÇOK TEKLİF GELMİŞTİ

"Cengiz'e verilen rakamın karşılığını daha önce verdiği için bu rakamlar veriliyor. Cengiz'i eleştirmemiz onun iyiliği için. Onu milli takım için de düşünüyoruz biz. Sadece gol atmasını değil, oyun olarak da iyi olmasını bekliyoruz. İnsanların beklentisi tabii ki yüksek olacak. Bana da çok teklif gelmişti Türkiye'de, ben gelmedim. Zaten yaşamışsın bu sorunları, tekrar niye geliyorsun?"

"Szymanski'nin iyi olmasının sebebi bence Fred ve İrfan ile ilgili. Fred varken hücumda çok özgürdü. Bugün itibarıyla biraz daha Mert Hakan öne doğru destek verdiğinde Szymanski'yi de daha özgür gördük. İsmail ve Fred dönünce Szymanski eski haline dönecektir."