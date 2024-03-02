İsmail Kartal: 'Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum'

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Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Maçtan önce söylediğim gibi bu maça çok iyi hazırlandık. Bir reaksiyon gerekiyordu. Bu akşam böyle oldu. 2-0 olduktan sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Sonuçta kazanmasını bildik.

TAKIM İNANARAK GELDİ

Yüksek beklentim olan oyuncularım sahada beklentilerime çok iyi cevap verdi Fred'in coşkusu enerjisi, Becao'nun 4 ay sonra dönmesi ve iyi oyun çıkarması... Bütün takım buraya inanarak geldi. Maçı kazanmak istiyorduk. Taraftarı 3 puan ile mutlu ettiğimizi düşünüyorum.

VOLKAN DEMİREL YORUMU

Volkan Demirel benim kardeşim ve nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.

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EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ

Takımdaki oyuncuların hepsi üst düzey. Herkese aynı mesafedeyiz. Hepsini ne kadar sevdiğimizi biliyorlar. Şu ana kadar güzel geldik. Sezon sonuna kadar sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM

Bazı oyuncuları oynamaları için, bazılarını yıpratmamak için bu değişiklikleri yaptım. Zor bir deplasmandan 3 puan alarak güzel bir reaksiyon verdi takım. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.