Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken tespit: 'Sanki Şampiyonlar Ligi finali!'

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı - lacivertlilerde müsabakaya ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, takımına galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Yazarlarımızdan Engin Kehale, karşılaşmayla ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu. İşte Kehale'nin yazısı;

"YANILMIŞIM"

Ağustos ayının son günüydü. Twente deplasmanı öncesi Fenerbahçe ısınmaya çıkarken saha zeminindeydim. Batshuayi, kulaklığını takmış, yedek kulübesine oturmuş, maçın hemen öncesinde telefonla konuşuyordu. Sanki kafasında İstanbul macerasını bitirmiş, bir sonraki durağının planlarını yapıyordu.

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Belçikalının o halini görünce, bu sezon takıma katkısının en alt seviyede olacağını düşünmüştüm. Yanılmışım. İsmail Kartal, ilk 11’deki santrfor tercihinin Dzeko olduğunu net bir şekilde belli etse de Michy, yılmadan usanmadan bu takımda bir rolü olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkarken başroldeki isim tabeladaki iki golüyle Batshuayi’den başkası değildi.

"MAÇIN İÇİNE GİREMEDİLER"

Fenerbahçe rotasyonlu, Gaziantep ideale yakın bir 11 ile sahadaydı. Maçın başındaki depremi anma anının ardından maça konsantre olmak kolay değildi. Aynı Batshuayi gibi kenarda olmayı dert etmeyen, taraftarın orta saha transfer beklentileriyle sosyal medyayı inlettiği bir dönemde sorumluluk alan Mert Hakan, İrfan Can’ın kaptığı topta penaltıyı almayı başardı. Sumudica’nın öğrencileri, önce kaçan penaltı, sonrasında Furkan’ın direkten dönen şutuyla maçın içine girmeyi denese de o enerjiyi bulacak hamleyi yapamadı.

"SANKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ"

İsmail Kartal’ın yarattığı bu takım ruhu önemli. Bonucci’nin, penaltı kurtarışı sonrası İrfan Can Eğribayat’ı kutlamak için bir koşusu var, sanırsınız Şampiyonlar Ligi finali. As yedek ayrımı olmadan, ligde rotasyona çok girmeden bile böylesine kenetlenmiş bir grup yaratmak başarının anahtarlarından biri kesinlikle.

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"İSMAİL YÜKSEK PARLIYOR"

Sahada herkesten farklı olan bir yıldız daha vardı, İsmail Yüksek. İsmail Kartal’ın yardımcısı Recep Karatepe, seneler önce onu transfer etmek isterken şüphesiz bugünleri hayal ediyordu. Görünen o ki Yüksek’in performansı, önümüzdeki senelerin aslında bir fragmanı niteliğinde. Uzun ve Avrupa’ya giden bir kariyer yolculuğunda kitabın daha orta sayfalarında.