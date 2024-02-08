Suudi Arabistan'dan şaşırtan Galatasaray ve transfer açıklaması: 'Onu almak için paramız yetmedi!'

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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ın başkan yardımcısı Mohammed Al-Nasser, Galatasaray’dan Hakim Ziyech’i kadroya katmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

"BÜTÇEMİZİ HARCADIK"

Arabistan basınına konuşan Al-Nasser, “Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık. Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik” açıklamasını yaptı.

TURNUVADAN SAKAT DÖNDÜ

Galatasaray, Hakim Ziyech'in Afrika Kupası'ndan sakat döndüğünü açıklamıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Afrika Kupası’nda ülkesi Fas’ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denilmişti.

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Ziyech'in sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması bekleniyor.

MAAŞINI FIFA ÖDEYECEK

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için yönetmelik gereği maaşını FIFA'nın ödemesi gerekiyor. FIFA turnuvasında sakatlanması nedeniyle Hakim Ziyech'in Şubat ayındaki 350 bin Euro'luk maaşı FIFA tarafından karşılanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.