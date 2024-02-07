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Real Betis'ten Bakambu'nun bonservisiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Galatasaray...

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#Transfer#Galatasaray#Bakambu
Real Betisten Bakambunun bonservisiyle ilgili dikkat çeken açıklama Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 17:21

Galatasaray'dan Real Betis'e 5+5 milyon euro karşılığı transfer olan Cedric Bakambu'nun bonservis ücretiyler ilgili La Liga kulübü başkanından dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Real Betis Başkanı Angel Haro, bugün katıldığı bir basın toplantısında Bakambu'nun bonservis ücretiyle ilgili şunları söyledi: İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. Satan mümkün olduğunca yüksek fiyata sattığını söyler, satın alan ise tam tersini. Şunu söyleyebiliriz ki; Bakambu'nun maaşı, onun için ödediğimiz bonservis bedeline dahil. Bonusların gerçekleşmesi için kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmemiz gerekiyor. Umarım bonusları ödemek zorunda kalacak kadar başarılı oluruz.

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GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, Şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

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#Transfer#Galatasaray#Bakambu

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